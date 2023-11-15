مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة بشأن مصير أحمد فتوح مع الزمالك، بعد قرار مجلس الإدارة بإيقافه لمدة شهر وخصم 25٪ من عقده.

وقال مهيب في تصريحات تليفزيونية ببرنامج اللعيب : فتوح ما بين الزمالك والأهلي، هناك واسطة شغاله وبقوة للإبقاء على فتوح بالزمالك وتجديد تعاقده.

وتابع : الموضوع منتهي في الأهلي بالنسبة لفتوح ممكن يكون موجود في الأحمر، إذا لم يجدد صبحي للزمالك سيكون هو حارس بيراميدز القادم.

تجاهل نجم الزمالك أحمد فتوح قرار مجلس إدارة الزمالك بخصم 25 % من إجمالي مستحقات.

ونشر أحمد فتوح صورة من تدريبات منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه الاثنين، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم.

قرارات حاسمة من نادي الزمالك

قرر المجلس خصم 25 % من إجمالي مستحقات أحمد فتوح ، و20 % خصم من مستحقات محمد صبحي و15% لمصطفى الزناري.

وأرجأ مجلس حسين لبيب حسم ملف المدير الفني الجديد، واعتبروا الاجتماع ممتدا لحين دراسة جميع السير الذاتية المعروضة على القلعة البيضاء واختيار المدرب الأنسب للفريق.