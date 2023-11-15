عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

صدى البلد

كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة  بشأن مصير أحمد فتوح  مع الزمالك، بعد قرار مجلس الإدارة بإيقافه لمدة شهر وخصم 25٪ من عقده.

وقال مهيب في تصريحات تليفزيونية ببرنامج اللعيب : فتوح ما بين الزمالك والأهلي، هناك واسطة شغاله وبقوة للإبقاء على فتوح بالزمالك وتجديد تعاقده.

وتابع : الموضوع منتهي في الأهلي بالنسبة لفتوح ممكن يكون موجود في الأحمر، إذا لم يجدد صبحي للزمالك سيكون هو حارس بيراميدز القادم.

تجاهل نجم الزمالك أحمد فتوح قرار مجلس إدارة الزمالك بخصم 25 % من إجمالي مستحقات.

ونشر أحمد فتوح صورة من تدريبات منتخب مصر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

واتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، في اجتماعه الاثنين، عدة قرارات بشأن ثلاثي الزمالك أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري بعد التحقيق معهم.

قرارات حاسمة من نادي الزمالك

قرر المجلس خصم 25 % من إجمالي مستحقات أحمد فتوح ، و20 % خصم من مستحقات محمد صبحي و15% لمصطفى الزناري.

وأرجأ مجلس حسين لبيب حسم ملف المدير الفني الجديد، واعتبروا الاجتماع ممتدا لحين دراسة جميع السير الذاتية المعروضة على القلعة البيضاء واختيار المدرب الأنسب للفريق.

أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك أخبار أحمد فتوح أداء اللاعب أحمد فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

ترشيحاتنا

حكم عمل ختمة للميت.. هل يجوز الاجتماع على قراءة القرآن له؟

السكة الحديد تعدل تركيب قطاري 996/997 مكيف القاهرة / أسوان بعربات VIP

أول تعليق لـ لويس دياز عقب لقائه والده بعد تحريره من الاختطاف

مع التهديد باقتحامه.. الاحتلال الإسرائيلي يقطع الكهرباء والاتصالات عن مستشفى الشفاء

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن مصير فتوح في الزمالك

اليوم.. بايدن يبحث مع نظيره الصيني الحرب الإسرائيلية على غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو مؤثر لكيفية نزوح سكان غزة .. شاهد

بالصور .. محمد رمضان يحيى حفل ختام IATF

في عيد ميلادها.. 10 صور آثارت ضجة ل هايدي موسى| شاهد

توقعات الأبراج وحظك اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ