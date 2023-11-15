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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وفاة أكبر كلب في العالم.. كيف يطول عمر حيوانك الأليف؟

صدى البلد

إذا سبق لك أن اهتمت بكلب أليف، فمن المحزن وفاته، ويتساءل الجميع عن كيفية زيادة طول عمر حيواناتهم الأليفة بعد وفاة كلب في البرتغال عاش لفترة أطول من 30 عامًا.

توفي مؤخرًا صاحب الرقم القياسي العالمي في موسوعة جينيس بلقب أكبر كلب في العالم ، بوبي، عن عمر يناهز 31 عامًا. وهذا عمر طويل، خاصة أنه تعيش الكلاب الصغيرة عادةً لفترة أطول من السلالات الأكبر حجمًا، لكن متوسط ​​عمر الكلب يصل إلى حوالي 13 عامًا فقط.

لكن يبدو أن بوبي عاش حياة غير مقيدة في الريف البرتغالي، وكان يستمتع بالتجول بحرية في الغابات القريبة. ويرجع سبب طول عمره إلى نظام الحياة هناك.

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في حين أن هناك بعض الجدل حول عمر بوبي الفعلي ، إلا أن نظامه الغذائي وأسلوب حياته، ليس من المستغرب، قد اجتذب الكثير من الاهتمام من مقدمي رعاية الكلاب.

هناك الكثير مما لا نفهمه عن الشيخوخة ولكن هناك عوامل مشتركة مرتبطة بطول العمر للعديد من الأنواع. ويبدو أن هذه العوامل تساعد على زيادة متوسط ​​العمر.

أظهرت الدراسات أن هناك اختلافات في احتياجات الغذاء بين البشر والكلاب، وبالتالي ليس من المناسب إطعام الكلاب نفس الطعام الذي يتناوله البشر.

بالنسبة للبشر، يعتبر اتباع نظام غذائي منخفض الدهون المشبعة وغني بالفواكه والخضروات أمرًا مفيدًا لصحة الشيخوخة. وبالنسبة للكلاب، تساعد المستويات المرتفعة من مضادات الأكسدة على تعزيز إنتاج الطاقة في خلايا الجسم وتحسين صحة الدماغ والتعلم للكلاب التي تكبر في السن.

إذا كنت تخطط لإطعام كلبك بنظام غذائي تجاري، فتأكد من أن العبوة تحمل عبارة "كامل". هذا يضمن أن الكلب سيحصل على جميع العناصر الغذائية اللازمة بالكميات المناسبة لاحتياجاته إذا تم اتباع التعليمات وتناول الكمية الموصى بها.

عندما يتعلق الأمر بإعداد الطعام المنزلي للكلاب، فإنه من الهام الاهتمام بتوفير جميع العناصر الغذائية الأساسية بعناية، حيث قد يكون النظام الغذائي المحضر في المنزل ناقصًا في بعض المواد الغذائية الأساسية.

بالنسبة للنشاط البدني، يرتبط النشاط البدني بشكل عام بصحة الشيخوخة الجيدة للبشر والكلاب. هناك دراسات تشير إلى أن الكلاب الكبيرة وتلك التي تعيش في المناطق الريفية عادة ما تكون أكثر نشاطًا مقارنةً بالكلاب الصغيرة الحجم وتلك التي تعيش في المناطق الحضرية. 

أكبر كلب في العالم أكبر كلب البرتغال الدهون المشبعة

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