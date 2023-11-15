ارتفاع بقيمة 20 مليون جنيه في أرباح القاهرة للأدوية خلال 3 أشهر

أعلنت شركة القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، التابعة للقابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ارتفاع أرباحها بنسبة 52.5%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023/2024.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة القاهرة للأدوية، تسجيل صافي ربح بلغ 59.17 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 38.79 مليون جنيه أرباح خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وارتفعت مبيعات شركة القاهرة للأدوية خلال الربع الأول من العام المالي إلى 334.17 مليون جنيه، مقابل 251.12 مليون جنيه في الفترة المقارنة.

يشار إلى أن القاهرة للأدوية والصناعات الكيماوية، سجلت صافي ربح بلغ 97.09 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2022 وحتى نهاية يونيو 2023، مقابل 165.74 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.

وتراجعت مبيعات القاهرة للأدوية خلال العام المالي الماضي إلى 1.005 مليار جنيه، مقابل 1.11 مليار جنيه خلال العام المالي المقارن.



وأنشئت شركة القاهرة للأدوية عام 1962 وتتخصص انتاج الأدوية الخاصة بعلاج أمراض الكلى، إصابات العين، سوء الهضم، الحساسية وما إلى ذلك.

واكتسبت شركة القاهرة للأدوية ثقة العديد من شركات الأدوية الأجنبية التى منحتها تصريح لتصنيع منتجاتها بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام.

ملكية الشركة

وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 60% من اسهم الشركة ، فى يمتلك اتحاد العاملين المساهمين 10%، والباقى (30%) مملوك للقطاع الخاص