10 أطعمة تحسن جودة النوم.. تعرف عليها

يعد الأرق من المشكلات التي تدمر الصحة حيث إن عدم الحصول على قسط كاف من النوم يجعل الإنسان غير قادر على ممارسة الكثير من أنشطة الحياة،لذلك نقدم نصائح تساعد في تحسين جودة النوم .

نصائح يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم

وإليك عشرة أطعمة يمكن أن تساعد في تحسين جودة النوم بحسب ما نشره موقع هيلثي :

الموز: يحتوي على الميلاتونين والسيروتونين، وهما مركبان يساعدان في تنظيم النوم والاسترخاء.

اللوز: يحتوي على المغنيسيوم، وهو معدن يساهم في الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

العسل: يحتوي على السكريات الطبيعية التي تساعد في زيادة إفراز الإنسولين، والذي بدوره يعزز إفراز الميلاتونين ويحسن النوم.

الأفوكادو: يحتوي على مستويات عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما مركبان يساعدان في تعزيز الاسترخاء وتحسين النوم.

الشاي الأخضر: يحتوي على اللايثين، وهو مركب يعزز الاسترخاء ويساعد في تحسين النوم.

الحليب: يحتوي على الأحماض الأمينية التربتوفان، وهي مادة تساعد على زيادة إفراز الميلاتونين وتحسين النوم.

السمك الدهني: مثل السلمون والتونة والسردين، يحتوي على أحماض دهنية أوميغا-3 التي تساعد على تحسين جودة النوم.

البقوليات: مثل العدس والفاصوليا، تحتوي على الأحماض الأمينية التربتوفان التي تعزز الشعور بالاسترخاء وتساعد في النوم.

البقدونس: يحتوي على الأبابين، وهو مركب يساعد في تهدئة الأعصاب وتحسين النوم.

الأرز البني: يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والمغنيسيوم، وهما مركبان يعززان النوم ويساعدان في الاسترخاء.

تذكر أن تكون عادات النوم الصحية والبيئة المناسبة أيضًا هي جوانب هامة لتحسين جودة النوم. إذا كنت تعاني من مشاكل مزمنة في النوم، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتلقي العناية اللازمة.