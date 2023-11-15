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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المؤتمر السنوى لطب الأم والجنين وصحة المرأة بالأقصر

افتتاح المؤتمر السنوى
افتتاح المؤتمر السنوى لطب الأم والجنين وصحة المرأة

 شارك محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر فى افتتاح المؤتمر السنوى لطب الأم والجنين وصحة المرأة، والذى يأتى برعاية مشتركة بين وزارة الصحة وجامعة الأقصر والهيئة العامة للرعاية الصحية ونقابة اطباء الأقصر . 


والمؤتمر من تنظيم المؤسسة المصرية لطب الجنين ،وحضر الافتتاح الدكتور محمد العمارى وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب والدكتور  محمد كمال رئيس المؤسسة المصرية لطب الجنين والدكتور أحمد حمزة رئيس اللجنة المنظمة لفاعليات المؤتمر بالمؤسسة والدكتور ابو النجا الحجاجى نقيب أطباء الأقصر ولفيف من كبار اطباء واستشارين أمراض النساء والتوليد بجامعات مصر وأطباء دوليين. 

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وتم خلال المؤتمر  إلقاء محاضرات نظرية بالمجمع الطبي الدولي ،وتدريب عملي بمستشفى إيزيس وكذلك لقاء علمي مع ضيوف المؤتمر من علماء طب الجنين بالخارج من المؤسسة الدولية للموجات فوق الصوتية للنساء والتوليد (ISUOG).

 

وقال نائب محافظ الأقصر فى كلمتة خلال افتتاح فاعليات المؤتمر انه يأتى فى إطار جهود الدولة للعناية بصحة الأم والجنين ورؤية الدولة للحد من نسب وفيات الأمهات والأطفال، وأشار خلال كلمتة ارتفاع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال منظومة التأمين الصحى الشامل وحرص الدولة على تطوير كفاءة المستشفيات والاهتمام بالتخصصات المختلفة كمستشفى علاج فيروس سى ومستشفيات خاصة بطب النساء واخرى للأطفال ، مما اتاح تقديم الخدمات الطبية لمواطنى الأقصر بدلا  من السفر لمحافظات بعيدة لتلقي العلاج. 


وفى ختام كلمتة شكر القائمين على المؤتمر لاختيار محافظة الأقصر لإقامة الفاعليات على أرضها وتمنى لهم طيب الاقامة ونجاح فاعليات المؤتمر.

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الأقصر الام والجنين العامة للرعاية الصحية أمراض النساء والتوليد النساء والتوليد خلال المؤتمر نائب محافظ الأقصر

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