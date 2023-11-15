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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يستقبل مطران شبرا الخيمة والمشرفين على دير مارجرجس

محافظ الأقصر يستقبل
محافظ الأقصر يستقبل مطران شبرا الخيمة والمشرفين على دير الما

في جو يسوده المحبة والإخاء، استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، ونيافة الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص، ونيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها، والقمص توماس الرزيقي المشرف العام على دير مارجرجس بأرمنت الرزيقات، ورجل الأعمال ممدوح فيليب، وذلك بحضور هدى المغربي سكرتير عام محافظة الأقصر.

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وقدم رجال الدين المسيحى الشكر لمحافظ الأقصر وقيادات المحافظة لما يقومون به من مجهود فى خروج احتفالات دير مار جرجس بهذا الشكل المنظم، كما عبروا عن امتنانهم وعميق شكرهم على حسن الاستقبال متمنيين أن يسود جو المحبة والإخاء مصرنا العزيزة. 
 ورحب محافظ الأقصر بوفد الدير معربا عن تقديره لهم، ومؤكدا على قوة ومتانة النسيج الوطني المصري واعتزازه بالروابط المتينة والسماحة الدينية التي تجمع كافة طوائف الشعب المصري.

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الأقصر أسقف أسيوط الأنبا بيمن مطران السماحة الدينية النسيج الوطني رجال الدين المسيحى دير مارجرجس مطران شبرا الخيمة

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