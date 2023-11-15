أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

يعتبر سرطان الرحم نوعا من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الرحم، والرحم هو عبارة عن عضو مجوف يشبه ثمرة الكمثرى ويوجد في منطقة الحوض، وهو المكان الذي ينمو فيه الجنين.

أعراض سرطان الرحم

ويبدأ سرطان بطانة الرحم في طبقة الخلايا التي تشكل بطانة الرحم، يُطلق على سرطان بطانة الرحم في بعض الأحيان أيضًا سرطان الرحم، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

ويمكن أن تتكون أنواع أخرى من السرطان في الرحم، ومنها ساركوما الرحم، لكنها أقل شيوعًا بكثير من سرطان بطانة الرحم.

ويُكتَشف سرطان بطانة الرحم غالبًا في مرحلة مبكرة بسبب الأعراض التي يسببها، ويكون أول الأعراض في الغالب النزف المهبلي غير الطبيعي.

أعراض سرطان الرحم

إذا اكتُشف المرأة إصابتها بسرطان بطانة الرحم مبكرًا، فغالبًا يكون العلاج استئصال الرحم جراحيًا، قد تشمل أعراض سرطان بطانة الرحم:

_ النزف المهبلي بعد انقطاع الطمث.

_ النزيف بين الدورات الشهرية.

_ ألم الحوض.