عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

أعراض سرطان الرحم
أعراض سرطان الرحم

يعتبر سرطان الرحم نوعا من السرطان يبدأ على هيئة نمو للخلايا في الرحم، والرحم هو عبارة عن عضو مجوف يشبه ثمرة الكمثرى ويوجد في منطقة الحوض، وهو المكان الذي ينمو فيه الجنين.

 

أعراض سرطان الرحم

 

ويبدأ سرطان بطانة الرحم في طبقة الخلايا التي تشكل بطانة الرحم، يُطلق على سرطان بطانة الرحم في بعض الأحيان أيضًا سرطان الرحم، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي.

 

احترس.. عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان

من 3 لـ 17 يوما.. أعراض صادمة تؤكد الإصابة بمرض جدري القرود

 

ويمكن أن تتكون أنواع أخرى من السرطان في الرحم، ومنها ساركوما الرحم، لكنها أقل شيوعًا بكثير من سرطان بطانة الرحم.

 

ويُكتَشف سرطان بطانة الرحم غالبًا في مرحلة مبكرة بسبب الأعراض التي يسببها، ويكون أول الأعراض في الغالب النزف المهبلي غير الطبيعي. 

 

أعراض سرطان الرحم

 

إذا اكتُشف المرأة إصابتها بسرطان بطانة الرحم مبكرًا، فغالبًا يكون العلاج استئصال الرحم جراحيًا، قد تشمل أعراض سرطان بطانة الرحم:

_ النزف المهبلي بعد انقطاع الطمث.

_ النزيف بين الدورات الشهرية.

_ ألم الحوض.

الرحم سرطان الرحم الحوض أعراض سرطان الرحم النزف المهبلي بطانة الرحم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير من ظاهرة جوية خطيرة.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

700 جنيه| تحرك عاجل يضرب سعر الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

الكيلو هيوصل كام.. أسعار السكر في الأسواق الآن وتوقعات الأيام القادمة

أزمة في الأهلي| انفجار نجم الفريق مستاء من كولر.. والإدارة تتدخل بهذا القرار

القاهرة الإخبارية تعرض اللقطات الأولى لاقتحام الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء

الظهير الأيسر لبيراميدز يرغب في الانضمام للأهلي

مدرب سلة الأهلي يكشف حقيقة الاعتداء على أوجستي في مباراة الزمالك.. فيديو

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة: عوامل تزيد من إصابة الرجال بنوع خطير من السرطان.. عادات يومية لتقوية المناعة.. علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم

بإطلالة شتوية.. ديميت أوزديمير تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

بدلا من شرائه.. طريقة تحضير الزبادي اليوناني في المنزل

علامات تحذيرية تكشف الإصابة بسرطان الفم.. احذروها

سهلة وسريعة.. طريقة عمل ناجتس الدجاج بالفرن

ترشيحاتنا

ظاهرتان جويتان| الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم الأربعاء

الخارجية الإسرائيلية تكشف سبب اقتحام مستشفي الشفاء في غزة

تشغيل قطارات جديدة بين كفر الشيخ والقاهرة- الإسكندرية

حالتان لا يجوز للرجل فيهما الزواج.. العلماء يحددون الضوابط الشرعية

الأمم المتحدة تدين تصرفات جيش الاحتلال بمجمع الشفاء في غزة

بسبب إسرائيل.. 500 مسؤول من الأمن القومي وFBI والعدل يتمردون على بايدن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراضه تظهر في مراحل مبكرة.. علامات الإصابة بسرطان الرحم| تعرف عليها

معماري إندونيسي يحول قطعة أرض مهملة لأنحف فندق في العالم.. شاهد

بإطلالة عصرية.. أنابيلا هلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها  

طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

فيديو

بمشاركة 400 عارض عالمي|مصر تنظم معرض إيديكس 2023 للسلاح في 4 ديسمبر

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ