طرق فعالة تحميك من الإصابة بمرض السكري النوع الثاني.. اتبعها

لا يمكن منع الإصابة بمرض السكري بالأخص النوع الأول فهو من الأمراض المزمنة، ولكن خيارات يمكن لإتباع بعض النصائح أن تساعد على علاج مقدمات السكري وداء السكري من النوع الثاني وسكري الحمل.

طرق الوقاية من مرض السكري

ويمكن لاتباع بعض النصائح أن تساعد في الوقاية من مرض السكري، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي ، وتشمل هذه الخيارات ما يلي:

_ تناول أطعمة صحية:

ويمكن لإختيار أطعمة منخفضة الدهون والسعرات الحرارية وغنية بالألياف، والتركيز على تناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة، وتناوَل مجموعة متنوعة من الأطعمة لتجنُّب الشعور بالملل.

_ ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية :

ويمكن للحرص على ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا كل يوم خلال معظم أيام الأسبوع، أو اجعل هدفك ممارسة الأنشطة الهوائية المعتدلة لمدة 150 دقيقة أسبوعيًا.

طرق الوقاية من مرض السكري

_ التخلص من الوزن الزائد :

وإذا كان وزنك زائدًا، فيمكنك تقليل خطر الإصابة بمرض السكري بإنقاص 7% من وزن جسمك.

_ الأدوية :

وفي بعض الاحيان تكون الأدوية من ضمن الخيارات المتاحة. وقد تقلل أدوية السكري الفموية مثل الميتفورمين (Glumetza، وFortamet، وغيرهما) من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.