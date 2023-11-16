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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بيهنج منك.. طريقة تنظيف اللاب توب بطريقة صحيحة

لو بيهنج منك..إزاي
لو بيهنج منك..إزاي تنظف اللاب توب لوحدك بطريقة صحيحة

يعد اللاب توب من الأجهزة الإلكترونية التي نستخدمها بشكل يومي، ولذلك من المهم الحفاظ عليه نظيفًا وخالٍ من الأتربة والغبار، وذلك لتحسين أدائه وتقليل درجة حرارته، ومنع تراكم الأوساخ التي قد تؤدي إلى تلف المكونات الداخلية.

وإذا كنت تلاحظ أن لاب توبك بيهنج أو يبطئ بشكل ملحوظ، فقد يكون السبب هو تراكم الأتربة والغبار داخله، مما يعيق عملية التبريد ويؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته. وفي هذه الحالة، يمكنك تنظيف اللاب توب بنفسك بطريقة بسيطة وآمنة، وذلك باتباع الخطوات التالية:

 

الأدوات اللازمة

 

• فرشاة ناعمة

• قطعة قماش نظيفة

• مكنسة كهربائية

• ضاغط هواء

 

خطوات التنظيف

 

• افصل اللاب توب عن مصدر الطاقة

قبل البدء في عملية التنظيف، احرص على فصل اللاب توب عن مصدر الطاقة، وذلك لمنع حدوث أي صدمة كهربائية.

• قم بفك الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب

ابحث عن البراغي التي تثبت الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب، ثم قم بفكها باستخدام مفك البراغي المناسب.

• قم بإزالة الأتربة والغبار من المكونات الداخلية

استخدم فرشاة ناعمة لإزالة الأتربة والغبار من المكونات الداخلية للاب توب، مثل المروحة واللوحة الأم والمكونات الأخرى.

• قم بتنظيف المروحة

المروحة هي المسؤولة عن تبريد المكونات الداخلية للاب توب، لذلك من المهم تنظيفها جيدًا. يمكنك استخدام مكنسة كهربائية لإزالة الأتربة والغبار من المروحة، أو استخدام ضاغط هواء لتنظيفها من الداخل.

• أعد تثبيت الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب

بعد الانتهاء من عملية التنظيف، قم بإعادة تثبيت الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب، ثم قم بتوصيله مرة أخرى بمصدر الطاقة.

 

نصائح مهمة

 

• إذا لم تكن واثقًا من كيفية فك الظهر أو الغطاء السفلي للاب توب، فيمكنك الاستعانة بفني متخصص.

• عند استخدام مكنسة كهربائية لتنظيف المكونات الداخلية للاب توب، احرص على عدم توجيهها مباشرة إلى أي من المكونات الإلكترونية، وذلك لتجنب تلفها.

• إذا كنت تستخدم ضاغط هواء لتنظيف المروحة، احرص على عدم استخدام ضغط عالي، وذلك لتجنب تلف المروحة.

من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تنظيف اللاب توب الخاص بك بنفسك بطريقة آمنة وفعالة، مما يساعد على إطالة عمره وتحسين أدائه.

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