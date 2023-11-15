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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورشة تعليمية لرسام الكاريكاتير عمرو حسن داخل مستشفي علاج سرطان الاطفال بالأقصر

ورشة تعليم رسم لرسام
ورشة تعليم رسم لرسام الكاريكاتير عمرو حسن داخل مستشفي علاج

زار الفنان عمرو حسن رسام الكاريكاتير مستشفي شفاء الاورمان لعلاج سرطان الأطفال بالمجان ، وذلك للمساهمة في تقديم الدعم المعنوي اللازم للاطفال الذين يتلقون العلاج المجانى داخل المستشفى.

وتفقد الفنان عمرو حسن أقسام المستشفي المختلفة واستمع لشرح مفصل عن إنشاء المستشفي ، وتم تنظيم ورشة لتعليم الرسم شارك فيها عدد من الأطفال داخل المستشفي الذين أبدوا إعجابهم بأعمال الفنان.

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وأشاد الفنان عمرو حسن، بالمستشفى والأجهزة الحديثة الموجودة فيه، والتي تضاهي المستشفيات العالمية، مضيفًا أن المستشفى يعد نموذجا مشرفا لخدمة الاطفال بالمجان .

وأعرب محمود فؤاد الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان عن سعادته بزيارة الفنان المبدع عمرو حسن للمستشفي، مؤكدا انبهار الاطفال بالأعمال السريعة ورسم اسكتشات لم تستغرق دقائق وبدقة كبيرة مشيرا إلى أن مثل هذه الفعاليات يكون لها تأثير إيجابي على الأطفال ورحلتهم العلاجية داخل المستشفي .

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