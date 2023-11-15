أحمد موسى : مجلس الأمن وافق للمرة الأولى على قرار لصالح فلسطين

زف الإعلامي أحمد موسى، خبرًا سارا عاجلًا بشأن فلسطين، إذ أنه تم اتخاذ قرارًا من قبل مجلس الأمن بالموافقة على مشروع قرار لصالح فلسطين للمرة الأولى منذ بداية العدوان، حيث بدأ مجلس الأمن الموافقة على قرار إنساني.

أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مجلس الأمن يعتمد مشروع قرار تقدمت به مالطا لأكثر من هدنة إنسانية داخل قطاع غزة، في أول قرار إنساني يوافق عليه مجلس الأمن للمرة الأولى منذ بداية الأزمة.

وتابع أحمد موسى، أن القرار يعمل على هدنة إنسانية عاجلة وفتح ممرات إنسانية عاجلة، وهو ما سيساعد على تخفيف الضغط بشكل كبير على الشعب الفلسطيني والعمل على إعاشتهم.