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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغذاء العالمي: الأوضاع في غزة صعبة جدا وكل المخابز خرجت عن الخدمة

برنامج الغذاء العالمي
برنامج الغذاء العالمي

أكدت عبير عطيفة، المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، أن هناك نقصا شديدا في المواد الغذائية في قطاع غزة بسبب التضييقات التي يعيشها أهل القطاع.

وأوضحت "عطيفة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري على قناة dmc، أن الأوضاع في قطاع غزة صعبة جدا لما يعيشه الشعب الفلسطيني والقصف أصبح بشكل متواصل ومستمر.

وأضافت أن الأوضاع في غزة صعبة على جميع الأصعدة، متابعة، أن كل مخابز قطاع غزة قد خرجت من الخدمة بسبب نقص الوقود والمياه النظيفة ودقيق القمح والأمر أصبح في غاية الخطورة.

برنامج الأغذية العالمية

وأشارت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، إلى أن آخر مخبز خرج من الخدمة في قطاع غزة الجمعة الماضي، منوهة إلى أن برنامج الأغذية العالمية كان يعمل مع 23 مخبز في بداية أحداث الحرب في قطاع غزة. 

 

غزة برنامج الغذاء العالمي المواد الغذائية قطاع غزة القصف

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الغذاء العالمي: الأوضاع في غزة صعبة جدا وكل المخابز خرجت عن الخدمة

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