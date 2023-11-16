مقطع فيديو لطفلة بكماء تنطق بعد سنوات من المعاناة لسبب غير متوقع

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على تطبيق الأنستجرام لطفلة فلسطينية الكثير من الجدل وإعجاب رواد السوشيال ميديا ليحظى بملايين المشاهدات .

على الجانب الآخر ظهرت في مقطع الفيديو طفلة فلسطينية تدعى غزل وتبلغ من العمر 6 سنوات وهي تنطق لبعض الكلمات وذلك بعد أن كانت بكماء لسنوات عديدة.

شدة الخوف

إلا أنه في المقابل قد قامت الطفلة بنطق الكلمات الأولى لها تحت الركام وذلك بعد أن كانت بكماء لسنوات

إلا أنه في المقابل شدة الخوف والبقاء تحت الأنقاض لساعات قد ساعدها على القيام بالنطق بعد سنوات من فقدان القدرة على الكلام .

أما عن تعليقات رواد السوشيال ميديا فقد جاءت كالآني “ “الحمدلله ( وعسى ان تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا )”سبحان من انطقها”