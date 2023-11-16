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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 4 عمال في حادث انقلاب سيارة أجرة ببني سويف

صدى البلد

أصيب 4 عمال في حادث انقلاب سيارة 7 راكب بطريق كوم أبو راضي - الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي الإسعافات وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي 7 راكب بطريق كوم أبو راضي ـ الواسطى، نتج عنه إصابة 4 عمال بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.

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ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، إلى موقع الحادث وتم إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الإستقبال بمستشفى الواسطى المركزي.


وتبين أن المصابين وهم: محمود محمد عبد الله 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن وجروح و كدمات، فارس عزت هاني 19عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمد محمود جمال 40 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، أحمد عماد عبد ربه 20 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، جميعهم عمال في شركة الصوب الزراعية.

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