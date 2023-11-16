محادثة بين إسرائيلية وفلسطيني تكشف نظرة الاحتلال للوضع في غزة.. فيديو

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمحادثة بين فتاة إسرائيلية وشاب فلسطيني حول الحرب على غزة.

لا سيطرة إسرائيلية

تحدثت الفتاة الإسرائيلية في هذه المحادثة حول وجهة نظرها عما يحدث في قطاع غزة، مؤكدة أنه لا توجد سيطرة إسرائيلية على القطاع، كما أن إسرائيل تمد الفلسطينيين بالمياه والكثير مما يستطيعون تقديمه لهم.

وعندما سألها الشاب الفلسطيني: "هل تؤمنين بأن فلسطين حرة؟"، قالت: “أنا أوافق على حرية الولايات المتحدة”!

الهولوكوست

فقال لها الشاب الفلسطيني: "أنتِ تستطيعين الحديث معي على تطبيق إلكتروني وهذا يعني أنك حرة ولديكِ الماء والطعام والإنترنت، وقطاع غزة لا يملك ذلك"، فردت عليه الفتاة الإسرائيلية سائلة: “هل تعرف ماذا حدث في الهولوكوست؟”.

قال لها الشاب: “هل تعني أن الفلسطينيين فعلوا ذلك أيضًا؟”، فردت الفتاة نافية هذا المعنى: "نحن نريد السلام، جميع المواطنين في إسرائيل يريدون السلام.. هذه هي اليهودية".

وأضافت أنه "عندما يتم قتل يهودي فهو يسمى "شهيد" وهي عقيدتنا، ثم حاولت شرح معنى شهيد للشاب الفلسطيني، ما دفعه للرد متهكمًا :"أنا مسلم ونحن لا نعتقد ذلك!".