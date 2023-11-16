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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تنبيه عاجل لمستخدمي Gmail.. قم بهذا الإجراء فورا وإلا سيحذف حسابك للإبد

جيميل
جيميل

أصدرت شركة جوجل Google، تحذيرا لمستخدمي خدمة البريد الإلكتروني جيميل Gmail، خلال الأشهر الماضية، وذلك بشأن بعض التغييرات المهمة في شروط الخدمة الخاصة بها، والتي ستنتهي مهلتها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفقا لما ذكره موقع صحيفة “express” البريطانية، تحاول شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة “جوجل” التخلص من الملايين من حسابات جيميل Gmail الموجودة على خوادمها، وقد تؤدي قواعدها الجديدة إلى فقدان البعض إمكانية الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة بهم على الخدمة.

 

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ويسمح التحديث، الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام، لـ جوجل بشكل أساسي بحذف حسابات Gmail التي لا يتم استخدامها، حيث بمجرد توقف شخص ما عن تسجيل الدخول بانتظام إلى حسابه، فقد يعرضه ذلك الأشياء لخطر الحظر في القريب العاجل.

وأكدت جوجل في تدوينة على مدونتها، قائلة: “إنه إذا لم يتم استخدام حساب جوجل أو تسجيل الدخول إليه لمدة عامين على الأقل، سوف نقوم بحذف الحساب ومحتوياته، بما في ذلك المحتوى داخل Google Workspace وجيميل وDocs وDrive وMeet والتقويم وصور جوجل”.

وسيبدأ هذا التحول الكبير في سياسة استخدام جوجل بداية من الشهر المقبل، لذا، يمكنك فقط القيام بفحص رسائل البريد الإلكتروني الخاصة هذه الأيام، أو تسجيل الدخول إلى حسابك لتجنب حذفه.

وفي حال كنت تستخدم حسابات Gmail والمستندات والتقويم والصور بشكل منتظم، فلا داعي للقلق، ومن الجدير بالذكر أيضًا أن جوجل ترسل بريدا إلكترونيا إلى جميع المتأثرين بهذا القرار، لذا إذا لم تتلق رسالة من شركة التكنولوجيا، فسيكون حسابك آمنا.

وأكدت جوجل: “قبل حذف الحساب، سنرسل إشعارات متعددة على مدار الأشهر التي سبقت الحذف، إلى كل من عنوان البريد الإلكتروني للحساب والبريد الإلكتروني المخصص للاسترداد إذا تم توفيره”.

لماذا تجري جوجل هذا التغيير الكبير في شروطها؟

تقول شركة التكنولوجيا أن الحسابات القديمة وغير النشطة من المرجح أن يتم استهدافها من قبل المحتالين السيبرانيين الذين يسعون وراء هذه الحسابات، وهذا يجعل الأمور غير آمنة إلى حد كبير لجميع المستخدمين عبر الويب.

وبمجرد اختراق الحساب، يمكن استخدامه في أي شيء بدءا من سرقة الهوية وحتى نقل المحتوى غير المرغوب فيه أو حتى الضار، مثل البريد العشوائي.

وأضافت جوجل: “إذا لم يتم استخدام الحساب لفترة طويلة من الوقت، فمن المرجح أن يتم اختراقه”، وأضافت: “هذا لأن الحسابات المنسية أو غير المراقبة تعتمد غالبا على كلمات المرور القديمة أو المعاد استخدامها والتي ربما تم اختراقها، ولم يتم إعداد المصادقة الثنائية لها، وتتلقى فحوصات أمنية أقل من قبل المستخدم”.

وتقول جوجل إن تحليلها الخاص قد كشف أن الحسابات غير المراقبة هي أيضا أقل احتمالية بنسبة 10 مرات على الأقل من الحسابات النشطة لإعداد التحقق بخطوتين، وتجعل هذه التقنية الأمر أكثر صعوبة على المتسللين حيث يجب إرسال رسالة إلى جهاز ثانوي لتسجيل الدخول إلى الحساب.

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