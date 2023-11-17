نبيلة مكرم: مؤتمرات مصر تستطيع أدت لتقوية العلاقة بين الدولة والمصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن كرامة الدولة المصرية عالية في السماء، خاصة عندما تطلب المساعدة في ملف التنمية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية فتحت أبوابها أمام الزوار اللذين يطلبون حمايتها من كافة أنحاء العالم.

وتابعت:" جميع الوزارات الدولية قدرت النموذج المصري وأخذته كنموذج يحتذى به من أجل تنمية الكثير من الملفات في الخارج منها ملف الهجرة الخارجية".

واستطردت:" الدولة المصرية حققت الكثير من الانجازات الاقتصادية للحد من ملف الهجرة الداخلية، ولهذا التفاعل من قبل العلماء المصريين مت الخارج مع الدولة ارتفع كثيرا ً".

وذكر، أن مؤتمرات مصر تستطيع كان لها دور كبير في التأثير على المصريين في الخارح، وهذه المؤتمرات حققت نتائج ملموسة في ربط العلاقات بين الدولة وابنائها في الخارج.