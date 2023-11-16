نبيلة مكرم تكشف تفاصيل موقف طريف لها مع أحد المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنه كان لابد للمصريين بالخارج أن تكون الدولة مصدر المعلومات بالنسبة لهم، وذلك لأنهم يتلقون معلومات مضللة.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا يتواصلون مع الوزارة ليعرفوا ماتم بالضبط ويأخذوا المعلومات ويعملون عليها، مشيرة إلى أن الوزارة كانت تقوم بنشر كل الأخبار عبر موقعها الإلكتروني، وتضع موقع رئاسة الجمهورية كذلك.

وعن التواصل الشخصي مع المصريين بالخارج، أكت أنها كانت تتواصل شخصيًا معهم، وذات مرة تواصل مع أحد المصريين عبر "واتس أب"، وكان لديه مشكلة وحلتها له وبعدها طلب منها أن تشكر الوزيرة فردت عليه بأنها الوزيرة ففوجئت بردة "إنها لابد أن تقول ذلك"، مشيرة إلى أن رده استفزها فأرسلت له رسالة صوتية، فصمت لبعض الوقت ورد عليها قائلًا: إن "أكبر شخص تواصل معه في مصر كان أمين شرطة".