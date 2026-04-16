إيهاب عبد العال : مرونة القطاع السياحي تبشر بموسم صيفي قوي رغم التحديات الدولية

أكد إيهاب عبد العال، أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية، أن مشاركة مصر المكثفة في المعارض الدولية، إلى جانب تبني أدوات التسويق الحديثة، أسهما في تعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري وزيادة أعداد السائحين خلال السنوات الأخيرة، رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية واضطرابات تؤثر على قطاع السفر والطيران، ومنها أزمات إمدادات الوقود.

الترويج السياحي

وأشار إلى أن الترويج السياحي يعتمد على شقين رئيسيين، الأول يرتبط بالاستقرار السياسي والأمني والعلاقات الدولية، بما يعزز ثقة السائحين في المقصد المصري، بينما يقوم الشق الثاني على التسويق المباشر من خلال الشركات السياحية والمعارض الدولية.

45 معرضًا سياحيًا متنوعًا

وأضاف أن مصر تشارك سنويًا في نحو 45 معرضًا سياحيًا دوليًا، يتم خلالها عرض المنتجات السياحية بما يتناسب مع طبيعة كل سوق، سواء الأوروبي أو الآسيوي أو الأمريكي أو العربي، وفقًا لاهتمامات وخصوصية كل شريحة من السائحين.

وأوضح أن الجناح المصري في هذه المعارض يحظى بحضور متميز، ونجح في الحصول على عدد من الجوائز الدولية، من بينها جائزة أفضل جناح في بعض الفعاليات، وهو ما ينعكس إيجابيًا على صورة مصر السياحية عالميًا.

التحول الرقمي والترويج السياحي

ولفت عبد العال إلى أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في دعم الترويج السياحي، من خلال منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الحجز العالمية، إلى جانب التسهيلات المرتبطة بالتأشيرة الإلكترونية، بما ساهم في تسهيل وصول السائحين إلى المقصد المصري.

وأشار إلى أن التكنولوجيا أتاحت أيضًا مفهوم السياحة الافتراضية، الذي يسمح للسائحين باستكشاف المواقع الأثرية عن بُعد، وهو ما يعزز الرغبة في الزيارة الفعلية.

وأكد أمين صندوق اتحاد الغرف السياحية أن شركات السياحة باتت تعمل وفق تخصصات دقيقة، حيث تركز كل شركة على أسواق محددة، بما يضمن تقديم المنتج السياحي المناسب لكل فئة سواء كان ثقافيًا أو شاطئيًا أو غيره.

مرونة القطاع وتجاوز تحديات الوقود

وأوضح أن القطاع السياحي يمتلك مرونة عالية وقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية، مشيرًا إلى أن أزمة إمدادات وقود الطائرات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية العالمية تمثل تحديًا مؤقتًا، إلا أن السوق المصري قادر على امتصاص تداعياتها خلال فترة وجيزة، مدعومًا بقوة الطلب على المقصد السياحي المصري وتنوع مصادره.

توقعات إيجابية لموسم الصيف

وتوقع عبد العال أن يشهد موسم الصيف المقبل نشاطًا ملحوظًا في الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الأوروبية والعربية، مدعومًا باستقرار المقصد المصري وتنوع المنتج السياحي، إلى جانب استمرار حملات الترويج وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية، بما يعزز معدلات الإشغال الفندقي والرحلات الجوية خلال ذروة الموسم.

واختتم بالتأكيد على أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية تشمل شبكة مطارات منتشرة في المناطق السياحية المختلفة، إلى جانب التوسع في الطاقة الفندقية، وهو ما يدعم قدرتها على استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، ويعزز قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية التي تواجه قطاع السياحة والطيران.