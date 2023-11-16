نبيلة مكرم تكشف تفاصيل تعاملها مع أزمة الاعتداء على المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، في حالة تعرض أي مصري للاعتداء في أي دولة بالخارج، كنت لا أتحرك إلى تلك الدولة، إلا بناءً على موافقة رئيسي المباشر، وهو دولة رئيس الوزراء.

وأضافت وزيرة الهجرة السابقة، كنت أعرض على الرئيس أهمية وجودي إلى جوار هذا المواطن، لأنها رسالة من الدولة المصرية بأنها تقف إلى جوار أبناءها، وبأننا لسنا ذاهبين للشجار مع الدولة الأخرى وإنما ذاهبين للحديث عن مستحقات هذا المواطن المصري، خاصة عندما تكون قضية رأي عام.

كنت أتحرك في المسائل الكبيرة

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news، أن الدولة تتدخل في مشهد التعدي على مواطن مصري في الخارج ، في حالة ظهر على السوشيال ميديا وبالتالي تم خلق رأي عام كبير ، معقبة: "ليس كل مصري في الخارج يتعرض لأزمة سأسافر إليه، إنما كنت أتحرك في المسائل الكبيرة من أجل إعطاء رسالة للمواطن بأننا نقف بجانبه ".