نبيلة مكرم توضح أسلوب تعاملها مع ملف تشكيك بعض المصريين بالخارج

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إن الدولة أعطت للمصريين بالخارج الفرصة للتعبير عن رأيهم في الانتخابات، وكان هذا مهم جدًا بالنسبة لهم.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنها تعاملت مع تشكيك المصريين بالخارج، عندما كانت تخرج وتقابل الجاليات لا تستطيع القول إن الدنيا وردي ولكن تخبرهم أن لدينا تحديات وروتين، مثل الموجودة بدولتهم، مؤكدة أنها تخبرهم بما قامت به الدولة في ملفات الفساد، وما قامت به الرقابة الإدارية وكذلك ملف العشوائيات.

نوعًا من الارتياح

وأكدت أن المصريين بالخارج عندما تصلهم هذه المعلومات يكون هناك نوعًا من الارتياح لأننا لابد أن نتحدث بمصداقية على أرض الواقع، مشيرة إلى أنهم كانوا يخبطون في البلد يمين وشمال ولا يعرفون الحقيقة، وأنها كانت تأخذ فيلم "حكاية وطن"، وتعرضه لهم قبل الحديث معهم بأي شيء حتى يفهم الأولاد الصغار ما يحدث في الدولة.