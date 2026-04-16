برلماني إيطالي: لا يوجد أي تنسيق أوروبي لفرض حظر سلاح على إسرائيل

رد أنجيلو بونيلي عضو البرلمان الإيطالي ورئيس حزب الخضر، على ما إذا كان هناك تنسيق بين إيطاليا ودول كإسبانيا وبلجيكا كفرض حظر سلاح شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعاقبة تل أبيب على تصعيدها في لبنان.

وقال في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة القاهرة الإخبارية: "لا يوجد تنسيق على هذا النحو، وكل دولة تمضي وحدها في هذا الصدد، وهذه مشكلة كبيرة، فقد قررت إيطاليا أن تعلق الاتفاقية العسكرية فقط عقب الهجوم الإسرائيلي على الجنود الإيطاليين وليس حينما قامت إسرائيل بقصف وقتل الأطفال في قطاع غزة أو في الضفة الغربية".

وأوضح: "للأسف، لا يوجد تنسيق بين الدول الأوروبية، ولكني أتمنى حقا أن تغير أوروبا هذه السياسة والاستراتيجية، وهذا أمر في غاية الأهمية بخصوص السلام في الشرق الأوسط، فيجب أن تبني أوروبا استراتيجية جديدة وقريبة من الشعب الفلسطيني ودعم المصير الفلسطيني، فهناك مشكلة كبيرة تتعلق بالسلام في القضية الفلسطينية وموقف إيطاليا منها".