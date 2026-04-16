محافظ الوادي الجديد: السيطرة على حريق العوينة واستمرار جهود رجال الحماية المدنية في أعمال التبريد

أعلنت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، السيطرة على الحريق الذي نشب بإحدى المناطق الزراعية بقرية العوينة بمركز الداخلة، وتأمين المنطقة بالكامل من خطر النيران مع استمرار قوات الحماية المدنية في عمليات التبريد لمنع تجددها

وأوضحت المحافظ أن الحريق أسفر عن احتراق عدد من أشجار النخيل غير المثمر على مساحة حوالي ٦ فدان، دون وقوع خسائر في الأرواح أو نفوق للثروة الحيوانية بالحظائر الموجودة، حيث نجح رجال الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمركز في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق السكنية المجاورة، موجهةً الشكر لقوات الحماية المدنية وكافة الأجهزة المشاركة على جهودهم في سرعة التعامل والسيطرة على الموقف.