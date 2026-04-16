الأونروا تقلص ساعات تشغيل المولدات الكهربائية في غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) أنها اضطرت إلى تقليص ساعات تشغيل المولدات الكهربائية في مرافقها خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل، نظرا لاقتراب هذه المولدات من مستويات حرجة من الأعطال الميكانيكية.

وأكدت "الأونروا" الحاجة إلى مزيد من الموافقات لإدخال قطع الغيار وزيوت التشحيم التي تشتد الحاجة إليها إلى قطاع غزة، وذلك لتجنب مزيد من الانقطاعات والتعطيلات.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، يواصل الشركاء الإنسانيون تقديم خدمات التغذية الوقائية والعلاجية. فخلال الشهر الماضي، قام الشركاء بفحص أكثر من 72,000 طفل، وتحديدا نحو 2,700 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، كما قدموا أغذية علاجية جاهزة للاستخدام.

وفي الأسبوع الأول من أبريل الجاري، نظم الشركاء العاملون في مجال حماية الطفل أنشطة استشارية وترفيهية لنحو 4,700 طفل. وتساعد هذه الأنشطة الفتيات والفتيان على التكيف مع ظروف النزوح المستمرة والأوضاع الإنسانية القاسية التي يعيشونها.