شكرا مصر.. أول تعليق من رئيس الوزراء اللبناني على وقف إطلاق النار مع إسرائيل

رحب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم الخميس بوقف إطلاق النار المعلن حديثًا بين حزب الله المتمركز في جنوب لبنان وإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء اللبناني عبر حسابه بمنصة "إكس": "إذ أهنئ جميع اللبنانيين على هذا الإنجاز، أدعو للشهداء الذين سقطوا، وأؤكد تضامني مع عائلاتهم، ومع الجرحى، ومع المواطنين الذين أُجبروا على النزوح من مدنهم وقراهم. وأتمنى لهم جميعًا العودة إليها في أقرب وقت ممكن".

وأضاف سلام " ولا يسعني أيضًا إلا أن أشكر كل الجهود الإقليمية والدولية التي بُذلت للوصول إلى هذه النتيجة، ولا سيما من قبل الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، ودول الاتحاد الأوروبي، وكل الأشقاء العرب، وفي طليعتهم المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، إضافة إلى دولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية".