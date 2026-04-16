تعاون مصري - أمريكي مهم في القضايا الاقتصادية ومكافحة الإرهاب

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الخميس 16 أبريل، بالسيناتور "ديفيد ماكورميك"، رئيس اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الاوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى ومكافحة الإرهاب بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار لقاءاته مع قيادات الكونجرس خلال زيارته لواشنطن.

تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وتطوير مسارات التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين مصر والكونجرس، بما يدعم العلاقات الثنائية والمصالح المشتركة للبلدين.

ووجه الوزير الدعوة للسيناتور لزيارة مصر، خاصة في ضوء الترتيب لعقد المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي العام الجاري.

كما وجه وزير الخارجية الدعوة للسيناتور "ماكورميك" لزيارة مصر في الفترة المقبلة، خاصة في ضوء الترتيبات الجارية لعقد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي خلال العام الجاري.

واستعرض الوزير عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تقوم بها مصر في دعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الشراكة المصرية-الأمريكية تشكل دعماً حيوياً لهذه الجهود.

كما بحث اللقاء عددا من القضايا الإقليمية، بما في ذلك التصعيد العسكري في المنطقة والمساعي المصرية لاحتواء التوتر، فضلاً عن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، ولبنان، السودان.

من جانبه، أعرب السيناتور "ماكورميك" عن حرصه على تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية - الأمريكية، مشيداً بالدور الدبلوماسى النشط لمصر وجهودها فى دعم الامن والاستقرار بالشرق الأوسط، لاسيما اتصالاً بخفض التصعيد، معربا عن تقديره للسياسة الخارجية المصرية التي تمثل نموذجًا للحكمة والتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية وأسهمت بفاعلية في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة.