ماكينة دراس القمح تتسبب في بتر ذراع طفل بالوادي الجديد

أصيب طفل ببتر في ذراعه اليمنى، اليوم الخميس، إثر اصطدامه بماكينة دراس القمح داخل إحدى المزارع في قرية الكفاح التابعة لمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن محافظة الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول طفل مصاب ببتر في الذراع إلى مستشفى الفرافرة المركزي.

وبالفحص، تبين أن الطفل يُدعى محمد عبد الله فتح الله، 7 أعوام، ومقيم في قرية الكفاح بمركز الفرافرة، وأن إصابته جاءت من مفصل الكوع بالذراع الأيمن بعد اصطدامه بماكينة دراس القمح خلال وجوده داخل مزرعة في قرية الكفاح.

وجرى استقبال الطفل داخل مستشفى الفرافرة المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة، قبل اتخاذ قرار بتحويله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لاستكمال العلاج والتعامل مع الإصابة الدقيقة.

كما جرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث داخل مركز الفرافرة.