العثور على جثة مسن داخل منزله في الوادي الجديد

عُثر اليوم الخميس على مسن يبلغ من العمر 62 عامًا، متوفى داخل منزله بمنطقة مشربية غيث في مدينة الخارجة التابعة لمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، في واقعة دفعت الأجهزة الأمنية إلى التحرك السريع لفحص ملابسات الحادث وإخطار جهات التحقيق المختصة.



تفاصيل الواقعة



وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول جثة هامدة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، قادمة من أحد المنازل بمدينة الخارجة بعد أن أبلغ عنها الأهالي، وعلى الفور انتقلت الجهات المعنية إلى موقع البلاغ للوقوف على تفاصيل الواقعة.

وتبين من الفحص أن المتوفى يُدعى "خ.ح.م.س"، 62 عامًا، وأنه عُثر عليه متوفى داخل منزله بمدينة الخارجة.

وجرى نقل الجثة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وإيداعها بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي تحت تصرف النيابة العامة، مع تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لاستكمال التحقيقات اللازمة بمعرفة النيابة العامة.