الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعرف على المواعيد والأسعار وكيفية الوصول.. معرض زهور الربيع 2026 يفتح أبوابه للجمهور

خالد يوسف

افتتح علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم، فعاليات النسخة الثالثة والتسعين من معرض زهور الربيع، والمقام بالمتحف الزراعي المصري بالدقي، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لترتفع معدلات البحث من قبل الكثير حول مواعيد استقبال المتحف للجمهور، وأسعار التذاكر، وطرق الوصول.

مواعيد استقبال معرض الزهور للجمهور

ويفتتح معرض زهور الربيع، أبوابه أمام الجمهور، يوميًا من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساءً، حتى 30 مايو 2026.

وأعلن الوزير عن مد فترة المعرض حتى نهاية شهر مايو المقبل بدلاً من منتصفه، مع إعفاء كافة العارضين من أي رسوم إضافية مقابل هذا التمديد، وذلك تلبيةً للإقبال الجماهيري المتزايد ودعماً لقطاع الزهور.

سعر تذكرة الدخول

ويبلغ سعر تذكرة دخول معرض الزهور نحو 20 جنيها، وتشمل دخول المتحف الزراعي، ومعرض الزهور، ومعرض ديارنا للحرف اليدوية.

طرق الوصول لمعرض الزهور

يقع مقر معرض الزهور في شارع وزارة الزراعة - الدقي، ويمكن الوصول إليه من النزول في محطة مترو الدقي ثم السير عى الأقدام لمدة 10 دقائق، كما يمكن استقلال سيارة لشارع الدقي أو البطل أحمد عبد العزيز.

معرض زهور الربيع يوفر يوفر آلاف فرص العمل

يعد معرض زهور الربيع حدثاً ثقافياً واقتصادياً عريقاً ينتظره المصريون كل عام، وتولي الحكومة اهتماماً كبيراً بدعم قطاع زهور الربيع ونباتات الزينة كونه يمثل قيمة مضافة للاقتصاد القومي وقطاعاً واعداً للتصدير.

وأوضح الوزير، أن قطاع الزهور، هو قطاع اقتصادي حيوي يوفر آلاف فرص العمل، مشيرا إلى أن هذا المعرض يعد فرصة جيدة لفتح آفاق جديدة للمنتجين المصريين للنفاد إلى الأسواق العالمية، حيث تمتلك مصر ميزة تنافسية في تصير أنواع معينة من نباتات الزينة، وشدد على أن المعرض هذا العام يعكس طفرة في جودة الإنتاج المحلي، وهو ما يعد رسالة قوية بأن المنتج الزراعي المصري قادر على منافسة أرقى المعايير الدولية.

وأضاف وزير الزراعة، أن اختيار المتحف الزراعي بالدقي لاستضافة النسخة الـ 93، وذلك باعتباره ذاكرة الزراعة المصرية، وأن الهدف هو ربط المواطن بتاريخه الزراعي العريق مع اطلاعه على أحدث ما وصل إليه العلم في هذا المجال، لافتا إلى أن المتحف يعد جزءاً من خطة الوزارة لإحياء الأصول التاريخية التابعة لها وجعلها مراكز إشعاع ثقافي وتوعوي للأسرة المصرية.

