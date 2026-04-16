وزيرة التضامن تفتتح فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع" بالمتحف الزراعي المصري

افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم فعاليات معرض "ديارنا زهور الربيع"، والذي يقام بالتزامن مع افتتاح النسخة الـ93من معرض زهور الربيع الذي تنظمه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمتحف الزراعي المصري، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء.

وشهد الافتتاح حضور الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولفيف من الشخصيات العامة.

ويقام معرض "ديارنا زهور الربيع" تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" بالتعاون مع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، ويستمر حتي نهاية مايو المقبل، حيث يقام على مساحة 2000 متر مربع، ويضم عدد 50 جناحاً من حرف الأسر المنتجة المتنوعة ،وبنك ناصر الاجتماعي، كما يضم ولأول مرة جمعيات الاتحاد التعاوني الانتاجي.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي والسادة الحضور على تفقد أروقة المعرض، ولقاء العارضين والإطلاع على المعروضات المقدمة داخل المعرض، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة والتي تمثل الحرف اليدوية التراثية المصرية.

كما شهدت الدكتورة مايا مرسي افتتاح فعاليات النسخة الـ93من معرض زهور الربيع، حيث تأتي دورة هذا العام لتعزز من مكانة المعرض كأكبر وأقدم حدث ثقافي وزراعي في المنطقة العربية، حيث يضم مجموعة نادرة من نباتات الزينة، والصباريات، وأشجار الفاكهة القزمية، إلى جانب جناح خاص لمستلزمات الإنتاج الزراعي وتنسيق الحدائق.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تفقد أروقة المتحف الزراعي المصري، وذلك بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث أطلعت على القاعات التاريخية داخل المتحف وما يضمه من معروضات.