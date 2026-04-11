قبل الافتتاح الرسمي.. كل التفاصيل عن معرض الزهور وسعر التذكرة

أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن انطلاق الافتتاح التجريبي لمعرض زهور الربيع 2026 بالمتحف الزراعي بالدقي، وذلك في إطار استعدادات الدولة لاستقبال احتفالات شم النسيم، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين للاستمتاع بالمعرض بعد أعمال التطوير التي شهدها المتحف.

موعد افتتاح معرض الزهور

ومن المقرر أن يبدأ الافتتاح الجزئي للمعرض يوم الأحد الموافق 12 أبريل الجاري، على أن يُقام الافتتاح الرسمي يوم الخميس 16 أبريل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، في واحدة من أبرز الفعاليات السنوية التي تحظى بإقبال جماهيري كبير.

ويضم المعرض هذا العام مشاركة واسعة من منتجي الزهور والنباتات من القطاعين العام والخاص، مع عرض أنواع متنوعة ونادرة، إلى جانب إتاحة البيع المباشر للجمهور بأسعار مناسبة. كما يشهد تنظيم معرض “ديارنا” للحرف التراثية والصناعات اليدوية على هامش الفعالية، بما يعزز من الطابع الثقافي والترفيهي للحدث.

دعم أصحاب المشاتل

ويُعد معرض زهور الربيع فرصة مهمة لدعم أصحاب المشاتل والشركات الزراعية، فضلًا عن دوره في نشر ثقافة التشجير وزراعة الأسطح داخل المدن، بما يسهم في تحسين جودة البيئة والهواء.

كما يمثل متنفسًا ترفيهيًا للعائلات خلال موسم الأعياد، حيث يمكن للزوار قضاء يوم مميز وسط المساحات الخضراء.

سعر تذكرة معرض الزهور

وفيما يتعلق بمواعيد الزيارة، يستقبل المعرض الجمهور يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، فيما تبلغ قيمة تذكرة الدخول 20 جنيهًا، و25 جنيهًا لركن السيارات.

كيف تصل لمعرض الزهور؟

ويمكن الوصول إلى المتحف الزراعي بالدقي بسهولة من خلال مترو الأنفاق عبر النزول في محطة الدقي، أو باستخدام وسائل النقل العام التي تمر بمحيط كوبري الدقي أو جامعة القاهرة.

وأكد وزير الزراعة أن اختيار المتحف الزراعي لاستضافة المعرض يعكس توجه الدولة نحو إحياء هذا الصرح التاريخي وربطه بالحاضر، بما يعزز الوعي بالهوية الزراعية المصرية، ويحول المعرض إلى تجربة متكاملة تجمع بين الترفيه والثقافة، وتواكب أجواء الاحتفالات وتلبي تطلعات الزائرين.