أكثر من 100 عارض.. تفاصيل افتتاح معرض زهور الربيع 2026

افتتح وزير الزراعة علاء فاروق، معرض زهور الربيع في دورته الـ93، تزامنًا مع احتفالات أعياد الربيع إذ فتح المعرض أبوابه لاستقبال الجمهور في أجواء احتفالية مميزة بمقره التاريخي بالمتحف الزراعي بالدقي.

وتفقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض زهور الربيع المقام المتحف الزراعي بالدقي، والذي بدأ في استقبال المواطنين والزوار بداية من الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد الماضي ، في أول أيام الافتتاح الجزئي له، تمهيدا الافتتاح الرسمي له اليوم الخميس، وذلك للإطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للجمهور حتى اليوم الأخير من المعرض.

وشدد وزير الزراعة، على ضرورة الاستمرار في رفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتوفير سبل الراحة القصوى للمواطنين، فضلا عن تهيئة بيئة آمنة ومنظمة تضمن تجربة متميزة للأسرة المصرية، مؤكداً أن الوزارة حريصة على الاستماع المباشر لآراء العارضين ومقترحات الزوار لتطوير النسخ القادمة من المعرض بما يليق بمكانته التاريخية.

وقرر فاروق، مد فترة إقامة معرض زهور الربيع بالمتحف الزراعي بالدقي حتى نهاية شهر مايو المقبل، بدلاً من منتصفه، وذلك تيسيراً على العارضين والجمهور، ودعما لقطاع الزهور، وذلك مع إعفاء العارضين من أي رسوم إضافية مقابل هذه التمديد، وتلبيةً للإقبال المتزايد من قبل الزوار.

وأوضح أن المعرض يشهد هذا العام مشاركة أكثر من 100 عارض من كبرى شركات نباتات الزينة واللاندسكيب ومنتجي الصبارات ومستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب دعم المشاتل الصغيرة والمشروعات الناشئة، ومشاركة عدد من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني. كما تشارك وزارة التضامن الاجتماعي للعام الثاني على التوالي من خلال معرض "ديارنا" للحرف التراثية والصناعات اليدوية، بما يعكس مزيجًا مميزًا بين جمال الطبيعة وأصالة التراث المصري.