ترامب: سأدعو نتنياهو وعون إلى البيت الأبيض في أول محادثات جادة بين إسرائيل ولبنان

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون إلى البيت الأبيض.

وأعلن ذلك في منشور على شبكته الاجتماعية "تروث". وكتب: "سأدعوهم لإجراء محادثات جادة - للمرة الأولى منذ عام 1983. كلا الجانبين يرغبان في السلام، وأعتقد أنه سيتحقق - وقريباً".

وأعلن الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام في لبنان.

وكتب في منشور على منصته "تروث سوشيال" أنه أجرى محادثة ممتازة مع الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف أن "الزعيمين اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة عشرة أيام يبدأ منتصف الليل، بهدف تحقيق السلام بين البلدين".

وقال مسؤول لبناني إن الرئيس جوزيف عون أوضح لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إجراء محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذه المرحلة غير مناسب نظراً لاستمرار الغارات الجوية والدمار في لبنان، فضلاً عن عدم وجود وقف لإطلاق النار.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الوضع.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أفادت الرئاسة اللبنانية بأن الرئيس العماد جوزيف عون تلقى اتصالاً هاتفيا من وزير الخارجية الامريكي شكره فيه على الجهود التي تقوم بها واشنطن من أجل التوصل لوقف إطلاق النار ودعمها على كافة المستويات.

وبحسب البيان اللبناني ، أكد روبيو - بدوره - على استمراره بالمساعي القائمة للوصول إلى وقف لإطلاق النار تمهيدا لاحلال السلام والأمن والاستقرار في لبنان.

كما شدد الوزير الأمريكي على دعمه وتقديره لمواقف الرئيس عون .