نبيلة مكرم تكشف كيف ساعدت وزارة الخارجية في توصيل صوت العلماء بالخارج للدولة

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، إنه قبل وجود وزارة الهجرة، كان يوجد شريحة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، يريدون التواصل مع الدولة لتوصيل معلوماتهم وأفكارهم، وكان يوجد وزراء يتم التواصل معهم.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنهم كانوا ينزلون لمصر من الخارج، ولكنهم يكتشفوا أن هذا الشخص له مصالح شخصية، وأن مشروعهم قد ذهب، مشيرة إلى أنه مع وجود الوزارة كانت تتحدث معهم، وتقدمهم في مؤتمر مع العديد من الوزراء الذين يستمعون له.

الوزارة جادة في نقل مشروعه

وتابعت، أنها كانت حريصة على أن يجلس بعد المؤتمر مع الوزير المختص ليتحدث معه رغم أنها قد لا تفهم شيئًا مما يدور بينهما ولكن للتأكيد له أن الوزارة جادة في نقل مشروعه وتوصيله للدولة.