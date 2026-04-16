جهاز المقاولون العرب يدعم فريق 2007 قبل مباراة التتويج بدوري الجمهورية

في لفتة تعكس حالة الترابط والدعم داخل نادي المقاولون العرب، حرص الجهاز الفني للفريق الأول على حضور تدريبات فريق الناشئين مواليد 2007، وذلك في إطار تحفيز اللاعبين قبل خوض المباراة النهائية لبطولة الجمهورية أمام طلائع الجيش الأحد المقبل.

وتواجد على رأس الحضور الكابتن سامي قمصان المدير الفني للفريق الأول، برفقة الكابتن طلعت محرم مدير الكرة، إلى جانب باقي أعضاء الجهاز الفني، حيث تابعوا المران وحرصوا على دعم اللاعبين معنويًا قبل المواجهة المرتقبة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار منظومة العمل داخل قطاع الكرة بالنادي، بقيادة المهندس محمد عادل فتحي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، والذي يولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الناشئين، ويحرص على تعزيز التواصل بين الفريق الأول وفرق المراحل السنية.

وكان في استقبال الجهاز الفني الكابتن يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين، والجهاز الفني لفريق 2007 بقيادة الكابتن أحمد سعيد المدير الفني.

وخلال الزيارة، أكد سامي قمصان ثقته في اللاعبين قائلًا إنهم “قدموا موسمًا قويًا واستحقوا الوصول للنهائي، وعليهم الاستمتاع بالمباراة مع التركيز وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق اللقب”.

فيما شدد طلعت محرم على أهمية هذه المرحلة، مؤكدًا أن “مثل هذه المباريات تصنع الفارق في مشوار أي لاعب، وهي فرصة حقيقية لإثبات الذات والدخول بقوة في حسابات الفريق الأول مستقبلًا”.

ومن جانبه، أعرب أحمد سعيد المدير الفني لفريق 2007 عن تقديره لهذه الزيارة، مؤكدًا أن “دعم الجهاز الفني للفريق الأول يمثل دافعًا كبيرًا للاعبين، ويزيد من حماسهم قبل النهائي، خاصة في ظل الروح الجماعية التي تميز الفريق”.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سياسة النادي في ترسيخ روح الانتماء والتكامل بين جميع الفرق، بما يساهم في إعداد جيل واعد قادر على استكمال مسيرة النجاح داخل المقاولون العرب، مع طموح كبير بالتتويج بالبطولة في المباراة النهائية.