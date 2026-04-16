جامعة بنها الأهلية تستعد لتخريج أول دفعة بعد تقييم برامج علوم الحاسب

استقبل الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، اللجنة المُشكلة لمعادلة برامج كلية علوم الحاسب، برئاسة الدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة الزقازيق، وعضوية كل من الدكتور إبراهيم سليم عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة مدينة السادات، والدكتور أيمن نبيل عميد كلية علوم الحاسب بجامعة مصر الدولية، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الأكاديمية تمهيداً لتخريج أول دفعة من طلاب الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان عبد الغفار القائم بعمل مدير برامج كلية علوم الحاسب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

وقامت اللجنة بزيارة كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية، حيث اطلعت على الإمكانات التعليمية والمعامل والبنية التحتية، بالإضافة إلى الخطط الدراسية واللوائح الأكاديمية ومخرجات التعلم، وذلك في إطار تقييم البرامج ومعادلتها وفق المعايير القومية المعتمدة.

كما قامت اللجنة بجولة تفقدية داخل الحرم الجامعي، شملت عدداً من المرافق والخدمات، حيث اطلعت على المكتبة المركزية، والعيادات الطبية والنفسية، ومكتب النشاط الطلابي، إلى جانب الورش والملاعب، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب ومدى جاهزية البيئة التعليمية بالجامعة.

وأكد الدكتور تامر سمير، رئيس جامعة بنها الأهلية، أن هذه الزيارة تأتي بالتزامن مع استعداد الجامعة لتخريج أول دفعة من طلابها، مشيراً إلى حرص الجامعة على استيفاء كافة معايير الجودة، وتقديم برامج تعليمية متطورة في مجالات علوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، بما يواكب متطلبات العصر الرقمي

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً باستكمال إجراءات معادلة البرامج، بما يضمن تخريج أول دفعة وفق أعلى المعايير الأكاديمية، مؤكداً أن برامج كلية علوم الحاسب تم إعدادها وفق أحدث النظم العالمية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية والتكنولوجية التي تلبي احتياجات سوق العمل.