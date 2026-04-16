المالك و2 مشرفين .. قرار قضائي جديد في حريق مصنع الزاوية

أمر قاضي محكمة شمال القاهرة بتجديد حبس متهمي حريق مصنع الزاوية الحمراء لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة أن المتهمين عددهم ٣ هم مالك المصنع و٢ مشرفين وتم اتهامهم بالقتل الخطأ لـ٧ فتيات وعدم اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي وإدارة منشأة بدون ترخيص.



وأصدرت النيابة المختصة عدة قرارات بشأن الضحايا والمتهمين ومسرح الحريق حيث قررت ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثامين المتوفين لتحديد ما لحق بهم من إصابات و سبب و تاريخ وكيفية حدوث وفاتهم والأداة المستخدمة في إحداثها والسبب المباشر في احداثها وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية في حدوثها من عدمه وأخذ عينات DNA.

كما صرحت بدفن جثامين الضحايا وتسليمهم لذويهم، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية حيث كلفتهم النيابة بالانتقال لمسرح الحريق ومعاينته على الطبيعه بيان سبب وكيفية نشوبه وتحديد نقطتي بداية ونهاية الحريق ومدى استخدام مواد معجلة للإشتعال من عدمه لبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.



و كلفت النيابة أحد الضباط بالانتقال لمحل حدوث الواقعة وفحص كاميرات المراقبة الخاص بمحل حدوث الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولاً لحقيقتها مع بيان عما اذا كانت هناك شبهة جنائية في نشوب الحريق من عدمه وعما اذا كان تلك المنشأة صادر بشأنها ثمة تراخيص من عدمه و عما اذا كان مستوفية

لأشتراطات التأمين الخاصة ضد مخاطر الحريق واستعلمت النيابة من حي الزاوية الحمراء عن صدور تراخيص للمصنع المحترق.



وقررت النيابة حبس كل من صبري. ا مالك المصنع وشوقي. م وياسر. ح مشرفين على ذمة التحقيقات وبعرضهما على قاضي التجديد قرر استمرار حبسهم.