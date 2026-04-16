تعرف على أسماء مصابى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
رويترز عن مصادر بحرية: إطلاق نار على سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
الخارجية الإيرانية: نتمسك بحقوقنا ولن نقبل بما يخالف القانون الدولي
نائب وزير الخارجية الإيراني: نريد أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا
من حلم الزمالك إلى المجد.. كواليس 17 عاما صنعت أسطورة طارق حامد في الملاعب
بلعت أقراص علاج نفسي.. إنقاذ فتاة حاولت إنهاء حياتها بالوادي الجديد
فارس: عبور 5 ناقلات نفط إيرانية عبر مضيق هرمز رغم الحصار الأمريكي
أبو العينين: التوترات الإقليمية وما يحدث بمضيق هرمز يؤثر على اقتصاد العالم والطاقة
أبو العينين: الرئيسان السيسي وترامب قاما بجهود كبيرة من أجل السلام في غزة
الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة
أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

المالك و2 مشرفين .. قرار قضائي جديد في حريق مصنع الزاوية

ندى سويفى

أمر قاضي محكمة شمال القاهرة بتجديد حبس متهمي حريق مصنع الزاوية الحمراء لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال القاهرة أن المتهمين عددهم ٣ هم مالك المصنع  و٢ مشرفين وتم اتهامهم بالقتل الخطأ لـ٧ فتيات وعدم اتخاذ احتياطات الأمن الصناعي وإدارة منشأة بدون ترخيص.


وأصدرت النيابة المختصة عدة قرارات بشأن الضحايا والمتهمين ومسرح الحريق حيث قررت ندب الطب الشرعي  لإجراء الصفة التشريحية على جثامين المتوفين لتحديد ما لحق بهم من إصابات و سبب و تاريخ وكيفية حدوث وفاتهم والأداة المستخدمة في إحداثها والسبب المباشر في احداثها وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية في حدوثها من عدمه وأخذ عينات DNA.

كما صرحت بدفن جثامين الضحايا وتسليمهم لذويهم، وانتداب خبراء الأدلة الجنائية حيث كلفتهم النيابة بالانتقال لمسرح الحريق ومعاينته على الطبيعه بيان سبب وكيفية نشوبه وتحديد نقطتي بداية ونهاية الحريق ومدى استخدام مواد معجلة للإشتعال من عدمه  لبيان وجود شبهة جنائية بالواقعة من عدمه.


و كلفت النيابة أحد الضباط بالانتقال لمحل حدوث الواقعة وفحص كاميرات المراقبة الخاص بمحل حدوث الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولاً لحقيقتها مع بيان عما اذا كانت هناك شبهة جنائية في نشوب الحريق من عدمه وعما اذا كان تلك المنشأة صادر بشأنها ثمة تراخيص من عدمه و عما اذا كان مستوفية
لأشتراطات التأمين الخاصة ضد مخاطر الحريق واستعلمت النيابة من حي الزاوية الحمراء عن صدور تراخيص للمصنع المحترق.


وقررت النيابة حبس كل من صبري. ا مالك المصنع وشوقي. م وياسر. ح مشرفين على ذمة التحقيقات وبعرضهما على قاضي التجديد قرر استمرار حبسهم. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

نهاية حزينة تهز بنها | زوج يُنهي حياته داخل شقته.. زوجته تلحق به في النيل..والشرطة تفك اللغز

علي الحجار وابنته بثينة

فيديو خاص.. أول رد من والدة بثينة علي الحجار بعد هجومها على والدها

ارتفاع أسعار الذهب

قفزة مفاجئة.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم السبت 18-4-2026 وعيار 21 بكام؟

أسعار الدواجن

%30 انخفاضا جديدا.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه بالأسواق اليوم السبت

الغسل

هل الملائكة تلعن الجنب في كل خطوة يخطوها؟ الإفتاء ترد

الذهب

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت.. كم وصل عيار 21؟

السعودية

بداية من اليوم .. إجراءات سعودية عاجلة تخص العمرة بمكة المكرمة

سهير زكي

جفاف شديد.. تطورات الحالة الصحية لـ سهير زكي بعد دخول العناية المركزة

ترشيحاتنا

الانتفاخات

زيت منسي يدمر السوائل والانتفاخات ويحسن الهضم .. لن تتوقعه

المناعة

للحماية من الأمراض .. إليك أفضل الأطعمة لتقوية المناعة

الزهايمر

عشبة غير متوقعة تحمي من الزهايمر وضعف الذاكرة

بالصور

رشا مهدي في ضيافة صدى البلد للحديث عن مسلسل اللون الأزرق

رشا مهدي
رشا مهدي
رشا مهدي

كشف النقاب عن ‏ نيسان إكس تيرا 2026‏ للطرق الوعرة.. صور

نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏
نيسان إكس تيرا 2026‏

تويوتا ياريس كروس 2026 ‏فيس ليفت.. تطويرات في التصميم والتكنولوجيا والجودة

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

بدلة غير تقليدية.. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

علي صالح

علي صالح يكتب: في رواية ترامب… لا اعتراف بالهزيمة

المزيد