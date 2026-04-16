قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بملاحقة ومعاكسة فتاة الإسماعيلية .

وفى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بملاحقتها وتتبعها لمنزلها ومعاكستها بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد القائمة على النشر (مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 13 الجارى حال عودتها لمنزلها قام أحد الأشخاص بملاحقتها وتتبعها ومعاكستها ومحاولة التحصل على رقم هاتفها المحمول حتى وصلت لمنزلها فقامت بتصويره فانصرف عقب ذلك.

أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقه (عامل توصيل طلبات – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.