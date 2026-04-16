هل اقتربت النهاية؟.. إيران متفائلة بحذر بشأن محادثات السلام مع الولايات المتحدة

أعرب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني، عن تفاؤله الحذر بشأن مفاوضات إنهاء الأعمال العدائية مع الولايات المتحدة، معرباً عن أمله في التوصل إلى "نتيجة ملموسة".

وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "على الرغم من انعدام ثقتنا العميق بالولايات المتحدة، الناجم عن خيانتها المتكررة للدبلوماسية، فقد دخلنا المفاوضات بحسن نية، وما زلنا متفائلين بحذر".

وأضاف إيرفاني أنه إذا تبنت واشنطن "نهجاً عقلانياً وبنّاءً... فإن هذه المفاوضات يمكن أن تُفضي إلى نتيجة ملموسة".

وبوساطة باكستانية، تُبذل جهود لتنظيم جولة ثانية من المفاوضات بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب بشكل دائم، وذلك بعد الجولة الأولى التي عُقدت في إسلام آباد نهاية الأسبوع الماضي.