وهو داخل مقر إقامته.. محاولة اغتـ ـيال رئيس مدغشقر باستخدام طائرات مسيرة

أعلن مكتب رئيس مدغشقر مايكل راندريانيرينا عن نجاته من محاولة اغتيال استهدفته أثناء تواجده داخل مقر إقامته، في تطور خطير يعكس تصاعد التوترات السياسية والأمنية في البلاد.

وأوضحت إفادة من مكتب مايكل راندريانيرينا ، عبر بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنه تم نقله إلى “مكان آمن” بعد تعرضه لتهديد مباشر، دون أن يكشف عن تفاصيل دقيقة بشأن طبيعة الهجوم أو الجهة المنفذة.

وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع تحركات عسكرية مقلقة، حيث أفادت تقارير محلية باقتحام عناصر مسلحة مقر التلفزيون الرسمي، في مؤشر على حالة اضطراب داخل بعض وحدات الجيش، وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة.

وتشهد مدغشقر خلال الفترة الأخيرة أزمة سياسية متفاقمة، مع خروج مظاهرات احتجاجية بسبب الأوضاع الاقتصادية، وانضمام عناصر من المؤسسة العسكرية إلى المحتجين، ما يزيد من احتمالات حدوث انقسام داخلي أو محاولة انقلاب.

وفيما تداولت بعض المنصات معلومات غير مؤكدة عن استخدام طائرات مسيّرة في محاولة الاغتيال، لم تصدر حتى الآن أي تأكيدات من مصادر رسمية أو إعلامية موثوقة تدعم هذه الرواية.