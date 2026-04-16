مفاجأة مدوية .. إسرائيل تستعد لوقف إطلاق النار في لبنان السابعة مساءً

أفادت تقارير صحيفة عبرية، يوم الخميس بأن القوات الإسرائيلية تستعد لوقف إطلاق النار في لبنان.

وأفاد مسؤولون في جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه من المتوقع بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي اليوم.

وذكرت صحيفة هآرتس أن قادةً رفيعي المستوى في الجيش الإسرائيلي تلقوا أوامر بتجهيز القوات المنتشرة حاليًا في جنوب لبنان استعدادًا للهدنة.

وقد أُبلغوا بأن وقف إطلاق النار سيبدأ في وقت ما بين الساعة السابعة مساءً ومنتصف الليل.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، أفاد مصدر رئاسي في لبنان، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس اللبناني ميشال عون، تم خلاله إبلاغ لبنان رسمياً بقرار وقف إطلاق النار، المتوقع دخوله حيّز التنفيذ خلال الساعات المقبلة.

وبحسب المصدر، يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات الميدانية التي شهدتها الساحة اللبنانية مؤخراً، وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها أطراف إقليمية ودولية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.