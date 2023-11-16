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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبيلة مكرم: الرئيس السيسي كان يتابع ملف المصريين بالخارج بشكل أبوي

السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السابقة، كيفية متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لملف المصريين بالخارج، مؤكدة أنها كانت دقيقة جدًا وترى أن الرئيس كان يتابع كل الملفات بدقة.

وأضافت، "مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف المصريين بالهجرة إنساني بحت وأن الرئيس كان يتابع أحوال أولاده بالخارج من الناحية الأبوية، وكان يسأل "عملتي ايه في الموضوع الفلاني وطلب المصريين في الخارج وصلنا فيه الي أين؟".

وتابعت، أن كل المذكرات التي تأتي من الرئيس حتى المبادرات كيف نقدم أفكارًا جديدة فيها، مؤكدة أن كل شيء كان يتابعه الرئيس بنفسه وكانت ترى أنها متابعة أبوية.

 

 لديها معلومات جاهزة 

وأكدت أنها كان لابد أن تستعد جيدًا لمقابلة الرئيس في الاجتماعات لأنه يسأل عن كل شيء ولابد أن تكون لديها معلومات جاهزة وأن تكون الملفات واضحة أمامه.

نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الرئيس عبدالفتاح السيسي الهجرة المبادرات الاجتماعات

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