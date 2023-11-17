عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب للمرحلة الثانوية بسيناء للعام الدراسي 23/24

تشكيل المكتب التنفيذي
تشكيل المكتب التنفيذي للمرحلة الثانوية بسيناء

 

ترأس  حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،و الرائد العام للمرحلة الثانوية بسمال سيناء،   تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس إتحاد الطلاب للمرحلة الثانوية للعام الدراسي   23..24م. ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية  اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .


تحت شعار الاتحادات الطلابية " مواطنة - ولاء - انتماء".وذلك بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية والرائد العام للمرحلة الإعدادية، و خالد حمدان مدير الاتحادات الطلابية ،وا. عطية فاروق رئيس قسم بتوجيه عام التربية الاجتماعية وا. احمد معوض مسؤل الاتحادات الطلابية بالمديرية
وأعضاء مكتب التربية 
وألقى الرائد العام كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المرحلة الثانوية .

 

تجربة ديموقراطية:

وأكد رضوان ،  أن هذه تجربة ديموقراطية رائدة يمارسها الطلاب بأنفسهم بمنتهى النزاهة والشفافية والمصداقية واختيار خير من يمثلهم ، و أن كل طالب وصل إلى هذه المرحلة هو فائز وهو قائد فى مجاله.

 
وقد أسفرت الانتخابات الطلابية التشكيل الآتي:-
-الطالب محمد حسين محمد  ، امين الاتحاد .. إدارة بئر العبد.
الطالبة نوال ياسر إبراهيم امين مساعد،  إدارة العريش.
الطالب زين الدين ايمن محمد   مقررالجنه الثقافة والدينية ، إدارة الشيخ زويد.
الطالبه منة الله خالد إبراهيم  ، مقرر اللجنة الاجتماعية،  إدارة الحسنة. 
الطالبة شهد محمد محمد   مقرر اللجنة العلمية ، إدارة العريش.
الطالب على عبدالمنعم رياض .. مقرر اللجنة الرياضية  ، إدارة الحسنة .
الطالب كريم وائل محى الدين .. مقرر اللجنة الفنية ، إدارة العريش.

و ناقش وكيل الوزارة   الطلاب حول المثل الأعلى والقدوة الحسنة لكل طالب ، كما ناقش الطلاب في الأماني المستقبلية لهم وقد أعلن ببشري ساره لأبنائنا الطلاب .

txt

محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة

سيناء الثانوية المكتب التنفيذي المرحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جهزوا الشتوي .. الأرصاد تحدد موعد ذروة التقلبات الجوية

أول قرار من النائب العام بحبس وضبط وإحضار لتجار السكر في السوق السوداء

استعدوا لنوة المكنسة| الأرصاد تحذر من أمطار رعدية في هذا اليوم على المحافظات.. تفاصيل

مباشر لحظة بلحظة| مباراة مصر وجيبوتي .. والقنوات الناقلة المفتوحة

أحمد حسن يعلن عن مفاجأة سارة لجماهير الزمالك

التصالح بالمتر والسعر مفاجأة| كل ما تريد معرفته عن قرار المباني الجديد

بطلان انتخابات الزمالك مقابل التنازل عن غرامة كهربا .. ما القصة ؟

عقوبة تمتد لأمم إفريقيا ..ننشر كواليس استبعاد عاشور والشحات وحامد من المنتخب

ترشيحاتنا

بشرط .. نتنياهو يلوح بإمكانية إعلان هدنة مؤقتة في غزة

1800 جنيه رسميًا الآن|الذهب يتراجع بمحلات الصاغة بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

أسعار أعيرة الذهب اليوم الجمعة 17-11-2023

حجز تذاكر القطارات من المنزل.. خطوات سهلة وبسيطة

ماذا حدث في دهب؟!| القصة الكاملة للسائح البولندي المتحر.ش.. قرار عاجل بترحيله ومنعه من دخول البلاد

البرازيل تتقدم على كولومبيا في تصفيات المونديال بالشوط الأول


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب ولا أغرب.. أب يحبس طفلته في السيارة 5 ساعات

مثيرة للجدل دائما.. شاهد ملابس رانيا يوسف بالكواليس مع شريف منير

طربوش للميت عريس وطرحة للعروسة.. أسرار أقدم محل حانوتي في السيدة زينب..شاهد

الزيوت والكريمات مش جايبة نتيجة..أطعمة تعالج تساقط الشعر

فيديو

تحبس له الأنفاس.. مقطع فيديو مرعب لغرق قارب سياحي في جزر البهاما

هل يقترب من الأهلي .. محمد حمدي يرفض التجديد لـ بيراميدز «فيديوجراف»

طبيب يفقد نصف وزنه ويهزم مرض السكري بدون جراحات في وقت قياسي.. كيف فعل ذلك؟ «فيديوجراف»

كهربا مكمل | موعد دفع الغرامة وسبب تأخرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ