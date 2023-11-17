تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد الطلاب للمرحلة الثانوية بسيناء للعام الدراسي 23/24

ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني،و الرائد العام للمرحلة الثانوية بسمال سيناء، تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس إتحاد الطلاب للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 23..24م. ، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء .



تحت شعار الاتحادات الطلابية " مواطنة - ولاء - انتماء".وذلك بحضور حنان المداح مدير عام الشئون التنفيذية والرائد العام للمرحلة الإعدادية، و خالد حمدان مدير الاتحادات الطلابية ،وا. عطية فاروق رئيس قسم بتوجيه عام التربية الاجتماعية وا. احمد معوض مسؤل الاتحادات الطلابية بالمديرية

وأعضاء مكتب التربية

وألقى الرائد العام كلمة عبر فيها عن سعادته بحضور تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس اتحاد طلاب المرحلة الثانوية .

تجربة ديموقراطية:

وأكد رضوان ، أن هذه تجربة ديموقراطية رائدة يمارسها الطلاب بأنفسهم بمنتهى النزاهة والشفافية والمصداقية واختيار خير من يمثلهم ، و أن كل طالب وصل إلى هذه المرحلة هو فائز وهو قائد فى مجاله.



وقد أسفرت الانتخابات الطلابية التشكيل الآتي:-

-الطالب محمد حسين محمد ، امين الاتحاد .. إدارة بئر العبد.

الطالبة نوال ياسر إبراهيم امين مساعد، إدارة العريش.

الطالب زين الدين ايمن محمد مقررالجنه الثقافة والدينية ، إدارة الشيخ زويد.

الطالبه منة الله خالد إبراهيم ، مقرر اللجنة الاجتماعية، إدارة الحسنة.

الطالبة شهد محمد محمد مقرر اللجنة العلمية ، إدارة العريش.

الطالب على عبدالمنعم رياض .. مقرر اللجنة الرياضية ، إدارة الحسنة .

الطالب كريم وائل محى الدين .. مقرر اللجنة الفنية ، إدارة العريش.

و ناقش وكيل الوزارة الطلاب حول المثل الأعلى والقدوة الحسنة لكل طالب ، كما ناقش الطلاب في الأماني المستقبلية لهم وقد أعلن ببشري ساره لأبنائنا الطلاب .