ريمونتادا لويس دياز.. كولومبيا تتغلب على البرازيل 2/1 في تصفيات المونديال

حقق منتخب كولوميبا فوزا صعبا على ضيفه منتخب البرازيل بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الخامسة بمنافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.



وسجل هدف تقدم البرازيل جابريل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة من انطلاق بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور، وفي الشوط الثاني استطاع لويس دياز قلب الطاولة على منتخب السامبا بتسجيله هدفين في 5 دقائق فقط في الدقائق 75 و79 من عمر اللقاء لصالح المنتخب الكولومبي، ليرفع رصيد منتخبه من النقاط إلى 9 نقاط ليحتل المركز الثالث خلف الأرجنتين المتصدر والإرجواى الثاني، وتراجع البرازيل الى المركز الخامس في الترتيب برصيد 7 نقاط فقط..

وألتقى منتخبا كولومبيا ضد البرازيل في تمام الثانية فجر الجمعة على ملعب "ميتروبوليتانو روبرتو ميلينديز" ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات لنهائيات كأس العالم 2026 التي ستقام بالشراكة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسعى منتخب البرازيل الى الخروج من أحزانه بعد الخسارة في المباراة السابقة أمام أوروجواي بنتيجة 2-0 ، فيما عانى من التعادل أمام فنزويلا على أرضه ووسط جماهيره ما دعاهم الى مهاجمة اللاعبين، خاصة نجم الهلال السعودي نيمار دا سيلفا.

ويغيب عن مباراة اليوم النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما تلقى إصابة في الرباط الصليبي بمباراة أوروجواي التي أقيمت في الجولة الماضية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم.

كما تأكد غياب الحارس المخضرم إيدرسون نجم فريق مانشستر سيتي بعد استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في المعسكر الحالي لمنتخب البرازيل بسبب إصابة تعرض لها خلال قمة تشيلسي بالدوري الإنجليزي.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة بطل العالم الأرجنتين يوم الأربعاء 22 من شهر نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

تاريخ مواجهات كولومبيا ضد البرازيل

تاريخيا التقى منتخبا كولومبيا ضد البرازيل في 35 مباراة قبل مواجهة اليوم استطاع خلال السامبا في الفوز خلال 21 لقاء والخسارة في 3 والتعادل في 11 مواجهة.

وسجل لاعبو منتخب البرازيل 67 هدفًا مقابل 18 فقط لصالح منتخب كولومبيا فيما يتصدر إيفاريستو دي ماسيدو لاعب السيليساو ترتيب هدافي مباريات الفريقان بواقع 5 أهداف يليه توستا ونيمار دا سيلفا برصيد 4 أهداف.

ترتيب تصفيات كأس العالم

ويتواجد منتخب البرازيل في المركز الثالث بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 والخسارة في مثله، وتسجيله 7 أهداف وتلقي 4.

بينما يتواجد منتخب كولومبيا في المركز الخامس بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة والتعادل في 3 وعدم تلقي أية خسائر وتسجيل 3 أهداف وتلقي هدفين.

وضمت قائمة منتخب البرازيل لمواجهة كولومبيا والأرجنتين كلا من :

حراسة المرمى: أليسون بيكر - بينتو - لوكاس بيري.

خط الدفاع: بريمر - جابرييل ماجالاس - ماركينيوس - نينو - إيمرسون رويال - كارلوس أوجوستو - رينان لودي.

خط الوسط: أندريه - برونو جيماريش - دوجلاس لويز - جويلنتيون - رافائيل فيجا - رودريجو جوس

خط الهجوم: إندريك - جابريل خيسوس - جابرييل مارتينيلي - جواو بيدرو - باولينيو - بيبي - رافينيا - فينيسيوس جونيور.