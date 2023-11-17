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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انضمام أحمد فتوح لـ الأهلي | خالد الغندور يفجر مفاجأة

فتوح
فتوح

أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق، اقتراب أحمد فتوح ظهير أيسر القلعة البيضاء من الانتقال بالنادى الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد وصول علاقته بنادي الزمالك إلى مفترق طرق.

وقال الغندور في بث مباشر عبر حسابه علي فيسبوك: الأهلي يفاوض أحمد فتوح بقوة وكل الطرق تؤدي بفتوح للقلعة الحمراء ، خاصة وأن العلاقة بينه وبين الزمالك وصلت لطريق مسدود بعد تغريمه وإيقافه بخلاف عرضه للبيع. 

واضاف "ان ادارة الأهلي سوف تلبى كافة المطالب المالية والاشتراطات الأخرى التي طلبها اللاعب وهي توفير 60 مليون جنيه خارج عقده بالاضافة الي 55 مليون جنية سنويًا من أجل التوقيع مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب قرر خصم 25% من أحمد فتوح، و20% من محمد صبحي، و15% من مصطفى الزناري، مع استمرار قرار عرضهم للبيع، مع إيقافهم لمدة شهر.

 

 

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