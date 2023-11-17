خطوات استخراج بطاقة رقم قومي للمصريين في الخارج

يبحث كثير من المواطنين المقيمين في الخارج عن خطوات استخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج

إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة بالخارج، يلزم موافاة الأوراق الآتية على أن تكون أصولها مع المواطن وقت التصوير أو تعتمد صور طبق الأصل من القنصلية على مسئوليتها وهي كما يلي:

إثبات الشخصية

ـ من خلال جواز السفر المصري الساري المفعول.

ـ رخصة قيادة مصرية سارية.

ـ ضمان القريب حتى الدرجة الثالثة لإثبات شخصيته.

إثبات الحالة الاجتماعية

تثبت الحالة الاجتماعية متزوج أو مطلق بموجب أحد البدائل الآتية:

- مستندات مصرية: قسيمة أو بيان زواج / طلاق.

- حكم قضائي بإثبات الزواج / الطلاق.

- مستندات أجنبية: قسيمة زواج / طلاق معتمدة من القنصلية المصرية.

تثبت الحالة الاجتماعية «أرمل – أرملة» بموجب أحد البدائل الآتية:

ـ مستندات مصرية: شهادة وفاة مصرية.

- مستندات أجنبية: شهادة وفاة معتمدة من القنصلية المصرية «الزوج / الزوجة».

اثبات محل الاقامة - تثبت للمقيمين بالخارج باعتماد القنصلية المصرية.

تثبت محل الإقامة داخل جمهورية مصر العربية بموجب أحد البدائل الآتية: جواز السفر المصري الساري المفعول، رخصة القيادة المصرية السارية، إقرار من أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة بإقامته معه في محل الإقامة الثابت ببطاقة أو جواز السفر المصري الساري الخاص بالقريب

شروط تجديد بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2023

يشترط لتجديد أو إصدار بطاقة الرقم القومي أو غيرها من المستندات أو الأوراق الرسمية عبر الإنترنت أن يكون المستند المطلوب استخراجه

إلكترونيا بياناته مطابقة للبيانات المسجلة في السجل المدني، منها الحالة الاجتماعي ومحل الإقامة والوظيفة، ويشترط عدم المطالبة بتغيير تلك البيانات في حالة استخراج المستند إلكترونيا.

استخراج بطاقة الرقم القومي في نفس اليوم

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية عن رقم الخط الساخن 15340 يستطيع من خلاله طالب المستند بالاتصال عليه لـ استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، في نفس اليوم وإرسالها إلى المواطن عبر العنوان الذي تم تحديده عبر المكالمة التي طالب فيها المواطن الخدمة.

قرارات وزارة الداخلية تسهيل تجديد بطاقة الرقم القومي

أصدر وزارة الداخلية عدد قرارات خلال الفترة الأخيرة لتسهيل استخراج بطاقة الرقم القومي في أسرع وقت وبدون مجهود، بداية من الحصول على استمارة بطاقة الرقم القومي عبر ماكينات إلكترونية الموجودة داخل بمقر السجل المدني بعد سداد قيمتها داخل الماكينة، بدون تدخل عنصر بشري، كما قام السجل المدني التابع لوزارة الداخلية بتنظيم قوافل من العامين بالسجل إلى المناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة في القاهرة وعدد كبير من المحافظات لاستخراج بطاقة الرقم القومي وغيرها من المستدات بدون الذهاب إلى السجل.

افتتحت وزارة الداخلية عدة مكاتب للسجل المدني جديدة داخل المولات التجارية الكبري في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدد من المحافظات، لاستخراج أو بطاقة البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد وغيرها من المستندات والأوراق الرسمية.

سعر استمارة بطاقة الرقم القومي وأنواعها الجديدة

هناك أربع أنواع من استمارة بطاقة الرقم القومي وسعرها يختلف حسب الوقت المحدد لاستلامها كالآتي:

1- استمارة vip بـ 305 جنيهات.. استلام البطاقة بعد ساعتين

2- الاستمارة المستعجل بـ 175 جنيهًا ..استلام البطاقة بعد 24 ساعة

3- الاستمارة العاجلة بـ 125 جنيهًا. استلام البطاقة بعد 3 أيام

4- الاستمارة العادية بـ 50 جنيها.. استلام البطاقة بعد 15 يومًا

غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي 2023

هناك 5 غرامات كشفت عنها لائحة السجل المدني وهي كالآتي:

1- غرامة 100 جنيه في حالة التأخير المواطن عن تجديد البطاقة بعد بلوغه 15 سنة.

2 غرامة -100 جنيه حال تعامل الشخص بـطاقة الرقم القومي المنتهية أمام الجهات الرسمية.

3- غرامة 50 جنيها يدفعها الشخص حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغيرها.

4- غرامة 50 جنيها حال عدم تحديث المواطن بيانات بطاقته مثل المهنة أو زواج أو محل الإقامة بعدة مدة 3 شهور وقوع التغير.

5- غرامة 50 جنيها تدفع في حال عدم استخراج الشخص بطاقة بدل فاقد بعد 15 يومًا من تحرير محضر فقدها.

تعلن وزارة الداخلية قرارات جديدة للتيسير على المواطنين الراغبين في استخراج مستندات رسمية من مكاتب الأحوال المدنية، مثل بطاقة الرقم القومي والقيد العائلي وشهادات الميلاد والطلاق والوفاة، كما أجرت تغييرا لـ مسمى مكتب الأحوال المدنية في العباسية إلى سجل المواطنين بالخارج، لتقديم خدمات للمترددين على القاهرة من المحافظات .

ما هي أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي؟

أعلنت وزارة الداخلية عن مكاتب جديدة لاستخراج المستندات والمحرارات الرسمية خارج مكاتب السجل المدني في عدد من المولات في المقرات التالية:

1- دار مناسبات مسجد الشرطة التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية في القاهرة.

2- مول الحمد ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية بالقاهرة.

3-- مول مصر ويتبع إدارة شرطة الأحوال المدنية في الجيزة.

4- داندي مول التابع لإدارة شرطة الأحوال المدنية بالجيزة.

5- مول سيتي ستارز في محافظة القاهرة.

6- ميناء القاهرة الجوى.

7- مول مكسيم في محافظة القاهرة.

8- مول سيتي سنتر المعادي في محافظة القاهرة.

9- مول العرب في محافظة الجيزة.

10- مول طنطا في محافظة الغربية.

11- - سيتي سنتر التابع لإدارة مركز شرطة الأحوال المدنية بالإسكندرية.

12- المركز النموذجي في ديوان عام القطاع في محافظة القاهرة في يوم الجمعة من الساعة الواحدة ظهرًا حتى التاسعة مساءً.

ما هي تكلفة استخراج البطاقة الشخصية في السجل المدني؟

هناك 3 أنواع من استمارة البطاقة تختلف أسعارها حسب المدة المقررة لاستلامها من مكاتب السجل.

1- الاستمارة المميزة سعرها 170 جنيهًا وهي تمكن المتقدم من استلام البطاقة 24 ساعة.

2- الاستمارة العاجلة بـ 120 جنيها تمكن المتقدم من الاستلام بعد 3 أيام.

3- الاستمارة العادية بـ 45 جنيها يستلم المتقدم البطاقة بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.

ما هي قيمة غرامة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي؟

1- دفع 100 جنيه غرامة في حالة تأخر المواطن عن استخراج البطاقة لأول مرة بعد مرور6 شهور من بلوغه 16 عاما.

2- دفع 50 جنيها غرامة في حالة تعامل المواطن ببطاقة الرقم القومي المنتهية.

3- دفع 50 جنيها غرامة أيضا في حالة عدم تحديث بيانات الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.