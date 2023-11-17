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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة العريش تشارك في تعبئة وتجهيز 150 ألف كرتونة مواد غذائية لغزة

صدى البلد

شارك طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة العريش شمال سيناء  ،  اشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة في فاعليات تعبئة 150 ألف كرتونة مواد غذائية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق , وبدعوة كريمة من الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، و محمد راجع، مدير مؤسسة مصر الخير فرع شمال سيناء،  لدعم الشعب الفلسطيني تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي-  بالتعاون مع مصر الخير ، وتحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفي ضوء الدور المجتمعى لجامعة العريش,  وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطنى التنموي..
 

التعاون المثمر 

وقدم ا الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير ، وأكد على  التعاون المثمر بين جامعة العريش ومؤسسة مصر الخير .

وقدم  الشكر والتقدير للدكتور محمود الترباني، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور رامز الشعراوي، وكيل الكلية ، و محمد عزارة منسق المؤسسة ومشرفى رعاية الطلاب بالجامعة.حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا والله ولي التوفيق..تحيا مصر.
 

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