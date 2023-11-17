جامعة العريش تشارك في تعبئة وتجهيز 150 ألف كرتونة مواد غذائية لغزة

شارك طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة العريش شمال سيناء ، اشراف الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة في فاعليات تعبئة 150 ألف كرتونة مواد غذائية لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق , وبدعوة كريمة من الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير ، و محمد راجع، مدير مؤسسة مصر الخير فرع شمال سيناء، لدعم الشعب الفلسطيني تنفيذاً لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي- بالتعاون مع مصر الخير ، وتحت رعاية الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفي ضوء الدور المجتمعى لجامعة العريش, وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير والتحالف الوطنى التنموي..



التعاون المثمر

وقدم ا الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير لمؤسسة مصر الخير ، وأكد على التعاون المثمر بين جامعة العريش ومؤسسة مصر الخير .

وقدم الشكر والتقدير للدكتور محمود الترباني، عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور رامز الشعراوي، وكيل الكلية ، و محمد عزارة منسق المؤسسة ومشرفى رعاية الطلاب بالجامعة.حفظ الله مصرنا الحبيبة قيادة وشعبا والله ولي التوفيق..تحيا مصر.

