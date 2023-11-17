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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لتجنب المشاكل النفسية.. 7 طرق فعالة للتخلص من التعلق بعد الإنفصال

طرق للتعامل مع التعلق
طرق للتعامل مع التعلق بعد الإنفصال

أحيانا يعاني الاشخاص بعد الإنفصال من التعلق، الأمر الذي يجعله قد يتردد في قراره او يتراجع عنه.

 

طرق للتعامل مع التعلق بعد الإنفصال

 

وقالت الدكتورة سمر المزاهرة الأخصائية النفسية، أن التعلق بعد الإنفصال من المشاعر السلبية التي قد لا يفلح البعض في التعامل معها، مما قد يتسبب في مشاكل نفسية.

 

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وتابعت سمر المزاهرة في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، أن فك التعلق بعد الانفصال قد يكون من لصعب التعامل معها، ولكن هناك بعض الخطوات التي قد تساعد في التخلص منها، وتشمل ما يلي :


_ اسمح لنفسك بالحزن والتعبير عن مشاعرك.
_ قطع الاتصال أو تقليله مع الشريك السابق لإنشاء مساحة.

 

طرق للتعامل مع التعلق بعد الإنفصال


_ ركز على رعاية نفسك ومشاركة في الأنشطة التي تستمتع بها.
_ احتفظ بقرب أصدقائك وعائلتك الداعمين.
_ فكر في العلاقة وما تعلمته منها.
_ حدد أهدافًا جديدة وابحث عن نمو شخصي.
_ النظر في البحث عن مساعدة احترافية إذا كنت تجد صعوبة في التكيف. 

_ التعلق المرضي هو مشكلة نفسية تتطلب معالجة من قبل مختصين في الصحة النفسية، ويمكن للعلاج النفسي أن يساعد في التخلص من التعلق المرضي.

الانفصال التعلق المشاعر المشاعر السلبية مشاكل نفسية

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