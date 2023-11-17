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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

درجات الحرارة تهدد بانهيار الأماكن الجليدية حول العالم

درجات الحرارة تهدد
درجات الحرارة تهدد بانهيار الاماكن الجليدية حول العالم

يشهد الغطاء الجليدي في العالم تهديدات خطيرة حيث أصبح معرض للذوبان بسبب ارتفاع درجات الحرارة على الكوكب الأرض التي نتجت عن التغيرات المناخية.

 

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وحسب الدراسة التي نشرت حديثا،  سيحمل الارتفاع المحتمل لدرجات حرارة الأرض بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، عواقب كارثية على القمم والأنهر الجليدية والبحار القطبية والتربة الصقيعية على الأرض.


وأشارت الدراسة، التي أعدتها المبادرة الدولية للغلاف الجليدي والمناخ، إلى أنّ أبحاثًا حديثة بيّنت أنّ انخفاضًا كبيرًا في انبعاثات غازات الدفيئة قادر وحده على منع تسجيل عواقب دائمة على "الغطاء الجليدي" العالمي، الذي يمثل أقسامًا من الأرض مغطاة بالجليد والثلوج لفترة من السنة على الأقل.


ونصحت الدراسة المشاركين في المفاوضات العالمية المقبلة حول المناخ بالسعي جاهدين للحد من الاحترار العالمي عند مستوى 1,5 درجة مئوية مقارنة بمعدلات ما قبل الثورة الصناعية.


وتهتم أهداف اتفاق باريس للمناخ بإبقاء الاحترار العالمي أقل من درجتين مئويتين، إلا أنّ الأمم المتحدة قالت هذا الأسبوع إنّ الالتزامات العالمية المرتبطة بالمناخ بعيدة عن تحقيق هذا الهدف

الأرض الغطاء الجليدي الحرارة

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