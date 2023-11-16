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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

«COP28»: المنطقة الخضراء بالقمة ستحول سياسة المناخ إلى نتائج ملموسة

COP28
COP28

كشف الموقع الرسمي لمؤتمر المناخ في نسخته المقبلة COP28  تقريرا عن المنطقة الخضراء، بالتزامن مع اقتراب موعد انعقاده في الإمارات الشهر المقبل.

 

وكشف التقرير أن المنطقة الخضراء هي مساحة تديرها وتقدمها رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، سيتم متابعة تفاصيل إضافية في الأيام المقبلة لمساعدة الزوار على تعظيم خبرتهم والمشاركة في حوار هادف لمعالجة تغير المناخ على المستوى الفردي.

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ستكون المنطقة الخضراء بمثابة المحور المركزي للعمل وسترحب بجميع الحضور، وسيكون مفتوحًا أمام القطاعين العام والخاص ووسائل الإعلام والشباب والمنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى المندوبين وضيوف المنطقة الزرقاء التي تديرها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لمدة أسبوعين، وستكون المنطقة الزرقاء مفتوحة أمام مندوبي الأحزاب والمراقبين المعتمدين وستستضيف المفاوضات الرسمية.

 

كما ستكون المنطقة الخضراء بمثابة مساحة حيث يمكن للعمل الجماعي أن يحول سياسة المناخ إلى نتائج ملموسة، ومن خلال اتباع نهج شامل، فإنه سيعمل على تسريع تحول الطاقة، بناءً على إرث قيادة المبادرات المؤثرة وتعزيز أهداف التنمية المستدامة.

 

تتمثل مهمة COP28 في المنطقة الخضراء في ترجمة الرؤى والأفكار إلى تأثير مفيد.

ستوفر المراكز المخصصة في جميع أنحاء مدينة إكسبو دبي للأفراد المهتمين بالمناخ فرصًا للحصول على الإلهام والتعلم وتطوير مهارات جديدة والتعاون من أجل المشاركة في إيجاد الحلول المناخية وتسريعها.

 

تشمل مساحات الاكتشاف هذه ما يلي:

منطقة خضراء

وتقع المنطقة الخضراء في مدينة إكسبو دبي، بجوار المنطقة الزرقاء، سيتم تشغيل المنطقة الخضراء في الفترة ما بين الخميس 30 نوفمبر والثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

طعام وشراب

يعد الطعام جزءًا لا يتجزأ من الهوية الثقافية لدولة الإمارات، حيث يمثل تراثها وتاريخها وقيمها المشتركة، تأثر المطبخ بمناطق مختلفة على مر القرون، ويمزج بين النكهات العربية والهندية والإيرانية والمتوسطية والتركيةة، مع تنوع السكان الذي يضم أكثر من 200 جنسية، يقدم مشهد الطهي في البلاد مجموعة واسعة من الخيارات، مما يشجع الزوار على تجربة وجبات جديدة ومثيرة من جميع أنحاء العالم.

من خلال احتضان ثقافة الطهي الفريدة في البلاد والتوافق مع مبادئ العمل المناخي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، سوف تستوعب مؤسسات الأغذية والمشروبات في COP28 UAE الاحتياجات الغذائية والدينية المتنوعة.

وسيتم تقديم وجبات مغذية صديقة للبيئة يتم تقديمها بمواد مستدامة وقابلة لإعادة الاستخدام لتقليل النفايات وتأثير الكربون.

ويتم الحجز عبر تطبيق لضمان تجربة خالية من المتاعب سواء كنت في المنطقة الخضراء أو الزرقاء.

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